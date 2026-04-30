Mỹ nỗ lực quốc tế hóa việc quản lý Hormuz

Chính phủ Mỹ đang xúc tiến thành lập một liên minh đa quốc gia mới nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng này bị gián đoạn sau xung đột với Iran, làm gia tăng lo ngại về khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Theo các nguồn tin ngày 29/4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi công hàm tới các đại sứ quán trên toàn thế giới, kêu gọi các nước tham gia sáng kiến mang tên “Liên minh Tự do Hàng hải”.

Theo kế hoạch, Washington sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin giữa các nước tham gia, phối hợp các nỗ lực ngoại giao và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran nhằm hỗ trợ hoạt động của tàu thương mại qua Eo biển Hormuz. Liên minh này dự kiến do Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đồng dẫn dắt. Trong đó, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đóng vai trò điều phối ngoại giao, trong khi CENTCOM cung cấp thông tin tình huống hàng hải theo thời gian thực.

Trong công hàm gửi các đối tác, phía Mỹ nhấn mạnh việc tham gia liên minh sẽ tăng cường năng lực chung nhằm khôi phục tự do hàng hải và bảo vệ kinh tế toàn cầu, đồng thời cho rằng hành động tập thể là cần thiết để thể hiện sự thống nhất và gây sức ép buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho việc cản trở lưu thông qua eo biển.

Phía Mỹ cũng khẳng định liên minh mới sẽ bổ trợ cho các cơ chế an ninh hiện có, trong đó có “Sáng kiến Hàng hải tại eo biển Hormuz” do Anh và Pháp dẫn dắt.

Vấn đề kiểm soát Eo biển Hormuz hiện là một trong những điểm nghẽn chính trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Cách tiếp cận xây dựng liên minh quốc tế lần này được cho là khác biệt so với quan điểm trước đây của Tổng thống Donald Trump, người từng cho rằng các đồng minh nên tự giải quyết vấn đề an ninh tại khu vực.

Hiện nay, Iran được cho là nhằm vào các tàu không nộp phí quá cảnh, trong khi hải quân Mỹ áp đặt phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng của Iran. Giới chuyên gia nhận định đề xuất liên minh là nỗ lực của Washington nhằm quốc tế hóa việc quản lý tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, khả năng sáng kiến nhận được sự ủng hộ rộng rãi vẫn còn bỏ ngỏ.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun daily