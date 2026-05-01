Mỹ thúc đẩy liên minh hàng hải tại Hormuz, Iran tuyên bố Vùng Vịnh “không có chỗ cho Mỹ”

Mỹ đang xúc tiến thành lập một liên minh hàng hải nhằm khôi phục lưu thông qua Eo biển Hormuz, trong khi Iran phát đi thông điệp mạnh mẽ phản đối sự hiện diện của Mỹ tại khu vực. Diễn biến mới cho thấy cạnh tranh chiến lược giữa hai bên tiếp tục gia tăng, làm phức tạp triển vọng ổn định khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy eo biển Hormuz, một tuyến đường hàng hải quan trọng nối liền Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, có vai trò thiết yếu đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ảnh: Fox News Digital

Theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch thành lập một liên minh hàng hải quốc tế mang tên “Maritime Freedom Construct” (Cơ chế Tự do Hàng hải) nhằm bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược của thế giới.

Sáng kiến này được cho là có sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc, với mục tiêu huy động các quốc gia đối tác tham gia bảo vệ hoạt động vận tải thương mại và khôi phục tự do hàng hải tại khu vực. Các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ dự kiến sẽ trao đổi với các nước đối tác về kế hoạch này trong thời gian tới.

Trong khi đó, phía Iran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn. Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định khu vực Vùng Vịnh là không gian chung của các quốc gia trong khu vực và “những lực lượng từ xa không có chỗ đứng tại đây”. Ông nhấn mạnh Iran sẽ bảo đảm an ninh tuyến đường biển và xử lý các hành động mà Tehran cho là gây phương hại đến khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng kêu gọi duy trì đoàn kết trong nước để đối phó với sức ép từ bên ngoài, trong bối cảnh các biện pháp kinh tế và quân sự đang gia tăng.

Trên thực địa, tình trạng gián đoạn tại Eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn. Iran duy trì việc hạn chế hoạt động vận tải quốc tế, trong khi Mỹ triển khai các biện pháp kiểm soát đối với xuất khẩu năng lượng của Tehran.

Theo giới phân tích, Mỹ đang cân nhắc nhiều phương án nhằm gây sức ép buộc Iran tham gia đàm phán, trong đó có việc tăng cường hiện diện quốc tế tại khu vực. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng cả hai bên có thể đang đánh giá chưa đầy đủ về khả năng và phản ứng của đối phương, khiến tiến trình tìm kiếm giải pháp lâu dài gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo việc gián đoạn kéo dài tại tuyến hàng hải này có thể làm suy giảm tăng trưởng toàn cầu, đẩy lạm phát tăng cao và ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục triệu người. Ông nhấn mạnh, càng kéo dài tình trạng tắc nghẽn, việc khắc phục hậu quả sẽ càng khó khăn.

Bích Hồng

Nguồn: Wion, France24