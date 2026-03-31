Mỹ cân nhắc chấm dứt xung đột với Iran ngay cả khi Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa

Dẫn lời các quan chức trong chính quyền Mỹ, báo Wall Street Journal đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa ở mức độ đáng kể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng chấm dứt xung đột với Iran ngay cả khi eo biểnHormuz vẫn bị phong tỏa. Ảnh: Anadolu.

Theo Wall Street Journal ngày 30/3, trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cộng sự nhận định rằng một chiến dịch nhằm mở lại “điểm nghẽn” Hormuz ngay lập tức có thể khiến xung đột kéo dài vượt quá khung thời gian 4–6 tuần mà Nhà Trắng đặt ra. Trên cơ sở đó, Tổng thống Trump được cho là đã lựa chọn phương án đạt các mục tiêu cốt lõi, đó là làm suy yếu năng lực hải quân và tên lửa của Iran, trước khi thu hẹp quy mô xung đột, đồng thời gia tăng sức ép ngoại giao buộc Tehran khôi phục hoạt động thương mại tự do qua eo biển Hormuz.

Trong trường hợp nỗ lực ngoại giao không thành công, Washington dự kiến thúc đẩy các đồng minh châu Âu và vùng Vịnh đảm nhận vai trò dẫn đầu trong việc mở lại mở tuyến hàng hải này. Các quan chức Mỹ cũng cho biết, dù các phương án quân sự vẫn được duy trì, song hiện không phải là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump.

Tuy vậy, chủ trương sớm kết thúc xung đột của Tổng thống Trump dường như lại mâu thuẫn với các động thái quân sự trên thực địa. Cuối tuần qua, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli cùng khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ thuộc Đơn vị Viễn chinh số 31 đã được triển khai, trong khi tàu USS Boxer chở Đơn vị Viễn chinh số 11 dự kiến sẽ tới khu vực vào giữa tháng 4. Bên cạnh đó, theo hãng tin Anh Reuters ngày 30/3, hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của Lục quân Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông. Truyền thông Mỹ cho biết Washington còn đang cân nhắc triển khai thêm khoảng 10.000 binh sĩ, bao gồm lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân và Ranger của Lục quân tới Tây Á.

Mỹ triển khai lực lượng tác chiến đặc biệt tới Trung Đông trong bối cảnh xung đột với Iran. Ảnh: Anadolu.

Những tín hiệu này ngay lập tức tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch ngày 31/3 tại châu Á, giá dầu đã giảm sau khi xuất hiện thông tin về khả năng hạ nhiệt xung đột. Dầu Brent giao tháng 5 giảm 1,08% xuống 111,56 USD/thùng, trong khi hợp đồng tháng 6 ở mức 105,76 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ cũng giảm 0,95% xuống còn 101,90 USD/thùng, dù trước đó đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 9/3.

Các nhà phân tích nhận định đà giảm này chủ yếu mang tính phản ứng tâm lý trước kỳ vọng chiến tranh có thể sớm kết thúc. Các chuyên gia cảnh báo, nếu các điểm nghẽn hàng hải như eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb không sớm được khơi thông, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục kéo dài, gây áp lực lớn lên thị trường và kinh tế thế giới.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun/Reuters