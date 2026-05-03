Iran cắt giảm sản lượng dầu giữa sức ép phong tỏa của Mỹ

Iran đã bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu thô nhằm tránh nguy cơ quá tải kho chứa trong bối cảnh xuất khẩu bị gián đoạn bởi các biện pháp phong tỏa hàng hải do Mỹ áp đặt.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran ngày 2/5 cho biết Tehran đã chủ động giảm sản lượng trước khi các kho chứa chạm ngưỡng tối đa. Động thái này nhằm tránh kịch bản xấu nhất là gây tổn hại vĩnh viễn cho các giếng dầu - điều có thể xảy ra nếu buộc phải dừng khai thác đột ngột khi không còn nơi lưu trữ.

Theo giới phân tích, việc cắt giảm sớm phản ánh tính toán chiến lược của Iran trong bối cảnh không thể xuất khẩu dầu, khiến lượng tồn kho tăng nhanh. Một khi các bể chứa đầy, việc tiếp tục khai thác có thể gây áp lực lên hệ thống, dẫn đến hư hại giếng và làm gián đoạn dài hạn năng lực sản xuất.

Phía Mỹ cho rằng việc siết chặt xuất khẩu dầu của Iran thông qua lệnh phong tỏa trên biển sẽ buộc Tehran phải dừng sản xuất, qua đó làm suy yếu nguồn thu chủ chốt của nước này. Tổng thống Donald Trump cũng gia tăng sức ép đối với ngành năng lượng Iran dựa trên lập luận này.

Tuy nhiên, Bloomberg nhận định Washington có thể đang đánh giá thấp khả năng ứng phó của Iran. Trải qua nhiều thập kỷ chịu trừng phạt, Tehran đã tích lũy đáng kể kinh nghiệm trong việc quản lý giếng dầu và tái khởi động sản xuất. Đặc biệt, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018 và tái áp đặt trừng phạt, Iran đã nhiều lần điều chỉnh sản lượng quy mô lớn, qua đó nâng cao năng lực vận hành.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng bối cảnh hiện nay khó khăn hơn trước. Nếu như trước đây Iran có thể lách trừng phạt bằng cách sử dụng “đội tàu bóng tối” để xuất khẩu dầu gián tiếp sang các thị trường như Trung Quốc, thì hiện các kênh này đã bị hạn chế đáng kể do kiểm soát hàng hải chặt chẽ hơn.

Bloomberg dẫn đánh giá cho rằng khả năng duy trì sản xuất của Iran chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Câu hỏi then chốt là liệu Tehran có thể cầm cự lâu hơn so với sức ép từ giá dầu cao đối với Mỹ và thị trường toàn cầu hay không.

Dự báo về thời điểm Iran chạm ngưỡng “tank top” - khi các kho chứa đầy và buộc phải dừng khai thác - hiện vẫn còn nhiều khác biệt. Tổng thống Donald Trump gần đây cho rằng hạ tầng dầu mỏ Iran có thể “tê liệt trong vòng ba ngày”, song giới phân tích thị trường đánh giá nhận định này là quá lạc quan.

Trong khi đó, các ngân hàng đầu tư như JPMorgan ước tính Iran vẫn còn ít nhất khoảng một tháng dư địa. Các công ty phân tích năng lượng cũng cho rằng nước này hiện vẫn duy trì khả năng lưu trữ ngoài khơi từ 65 đến 75 triệu thùng dầu, giúp kéo dài thời gian ứng phó trong ngắn hạn.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun Daily