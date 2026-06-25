Mỹ: Lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc mang đậm dấu ấn Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã khởi động chuỗi hoạt động kéo dài 16 ngày kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của nước Mỹ bằng một cuộc mít tinh mang màu sắc chính trị, mở đầu cho loạt sự kiện đang gây nhiều tranh luận do cách tiếp cận gây chia rẽ của ông trong điều hành đất nước cũng như các nỗ lực định hình lại diện mạo thủ đô Washington.

Tổng thống Donald Trump mở màn lễ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của nước Mỹ bằng bài phát biểu mang phong cách vận động tranh cử. Ảnh: AP.

Bài phát biểu được tổ chức tại Quảng trường Quốc gia (National Mall) ở thủ đô Washington, cho thấy cách ông Trump định hình lễ kỷ niệm theo phong cách chính trị và hình ảnh cá nhân, làm mờ ranh giới giữa một sự kiện chính thức của quốc gia với một cuộc mít tinh chính trị.

Dù sau đó đề cập đến chặng đường phát triển của nước Mỹ trong lịch sử, phần mở đầu bài phát biểu của nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa hầu như không khác nhiều so với các bài phát biểu tại các cuộc vận động tranh cử, dù được thể hiện với giọng điệu ôn hòa hơn. Ông Trump tuyên bố: "Khi nước Mỹ chuẩn bị bước sang năm thứ 250 của nền độc lập, tôi rất vui mừng khẳng định rằng nước Mỹ đã trở lại. “Ông Trump tiếp tục cam kết đưa nước Mỹ bước vào một”kỷ nguyên hoàng kim" mới, đồng thời khẳng định mình là nhà lãnh đạo đã khôi phục sức mạnh của đất nước sau nhiều năm suy giảm.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang đối mặt với nhiều thách thức khi tìm cách chuyển trọng tâm dư luận khỏi xung đột với Iran, đồng thời thuyết phục cử tri về thành quả điều hành nền kinh tế, chính sách nhập cư và an ninh quốc gia trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Theo kết quả khảo sát của Reuters/Ipsos, chỉ khoảng 25% người Mỹ cho rằng cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran là xứng đáng với những chi phí đã bỏ ra. Tỷ lệ ủng hộ tổng thể đối với Tổng thống Trump sau 17 tháng của nhiệm kỳ thứ hai hiện ở mức 34%.

Ông Trump cam kết tiếp tục đưa nước Mỹ bước vào một “kỷ nguyên hoàng kim” mới. Ảnh: AFP.

Nhiều người tham dự cuộc mít tinh bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump, song cũng mong muốn ông thúc đẩy đoàn kết dân tộc và giảm bớt những phát ngôn gây tranh cãi.

Ông Trump cũng hứng chịu nhiều chỉ trích vì để lại dấu ấn cá nhân quá đậm nét tại Washington trong năm kỷ niệm 250 năm lập quốc, từ kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng, cổng khải hoàn đến các dự án cải tạo tốn kém tại hồ phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln, nơi đang gặp tình trạng tảo phát triển và lớp sơn xuống cấp.

Trong bài phát biểu, ông dành nhiều thời gian nói về các dự án cải tạo này và cam kết các hoạt động nhân dịp Quốc khánh Mỹ sắp tới sẽ là “màn trình diễn vĩ đại nhất từ trước đến nay”.

Thúy Hà