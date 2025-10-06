Tổng thống Mỹ Donald Trump tôn vinh sức mạnh Hải quân tại lễ kỷ niệm 250 năm ngày Hải quân Mỹ

Ngày 5/10 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ tại căn cứ hải quân Norfolk, bang Virginia, một sự kiện lớn mang tên “Titans of the Sea: A Salute to the Fleet” thu hút hàng nghìn thủy thủ và quan chức quốc phòng cấp cao.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ trên tàu USS Harry S. Truman tại Căn cứ Hải quân Norfolk, ngày 5/10/2025 tại Norfolk. Ảnh: AP/Steve Helber.

Cùng xuất hiện với Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Hải quân John Phelan, Tổng thống Mỹ DonaldTrump phát biểu sau lớp kính chống đạn, trước khoảng 10.000 thủy thủ trong lễ phục trắng, ca ngợi truyền thống anh hùng của Hải quân Mỹ và khẳng định Washington đang đầu tư 1.000 tỷ USD để hiện đại hóa quân đội.

Sự kiện bao gồm các màn trình diễn hải quân trên biển, đội hình bay biểu diễn và lễ duyệt binh của lực lượng thủy thủ, được tổ chức giữa lúc chính phủ Mỹ vẫn trong tình trạng đóng cửa một phần do bất đồng ngân sách. Trong bài phát biểu, ông Trump khẳng định thủy thủ sẽ được trả lương đầy đủ bất chấp việc chính phủ đang trong tình trạng đóng cửa. Hiện, hàng nghìn quân nhân vẫn đang làm việc không lương cho đến khi bế tắc ngân sách được giải quyết.

Trong bài phát biểu, ông Trump tiếp tục chỉ trích phe Dân chủ về việc khiến chính phủ rơi vào bế tắc, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh hải quân là “xương sống của quyền lực nước Mỹ trên đại dương.”

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump theo dõi một cuộc trình diễn sức mạnh hải quân, một phần trong lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân, trên tàu sân bay USS George H.W. Bush ở Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển Norfolk, Virginia, Chủ Nhật, ngày 5/10/2025. Ảnh: AP/Alex Brandon.

Buổi lễ cũng ghi dấu mốc 250 năm kể từ khi Hải quân Mỹ được thành lập, đánh dấu vai trò trung tâm của lực lượng này trong chiến lược quốc phòng và cạnh tranh trên biển, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh chương trình đóng tàu và mở rộng hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Lễ kỷ niệm “Titans of the Sea” được đánh giá là sự kiện biểu tượng, vừa tôn vinh lịch sử hải quân Mỹ, vừa thể hiện thông điệp chính trị của Nhà Trắng trong bối cảnh căng thẳng ngân sách và cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gia tăng.

Nhật Lệ

Nguồn AP, DRM news