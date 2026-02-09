Tổng thống Donald Trump khẳng định kinh tế Mỹ mang dấu ấn điều hành của ông

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News phát sóng ngày 9/2 (giờ địa phương), nhân dịp sự kiện Super Bowl, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nền kinh tế Mỹ hiện nay đã mang dấu ấn điều hành của ông và bày tỏ sự hài lòng về các chỉ số tăng trưởng.

Người dẫn chương trình Tom Llamas và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News. Ảnh: NBC

Trả lời người dẫn chương trình Tom Llamas về thời điểm có thể coi là “nền kinh tế của ông Trump”, Tổng thống Mỹ nói: “Tôi cho rằng là ngay bây giờ. Tôi rất tự hào về điều đó.” Ông cho rằng kinh tế đang vận hành tích cực, trong khi các chỉ trích liên quan đến chi phí sinh hoạt đang giảm dần trong tranh luận chính trị.

Tuy nhiên, các khảo sát dư luận cho thấy đánh giá của công chúng vẫn còn phân hóa. Thăm dò của NPR/Marist/PBS cho thấy 36% người trưởng thành ủng hộ cách ông Trump xử lý kinh tế, trong khi 59% không tán thành. Vấn đề “khả năng chi trả” tiếp tục là chủ đề nổi bật trong các cuộc bầu cử địa phương cuối năm ngoái.

Cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Trump đang đe dọa nền kinh tế Mỹ. Ảnh: Chinausfocus

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho rằng mình tiếp quản “một mớ hỗn độn” từ chính quyền tiền nhiệm và quy trách nhiệm giá cả cao đối với một số mặt hàng thiết yếu cho giai đoạn trước. Ông cũng nêu mức tăng trưởng GDP 5,6% dưới thời mình. Tuy nhiên, số liệu Bộ Lao động Mỹ cho thấy kinh tế tăng trưởng với tốc độ thường niên 4,4% trong quý III/2025 và chưa vượt 5% trong bất kỳ quý nào kể từ năm 2021.

Tổng thống Trump đồng thời nhấn mạnh làn sóng đầu tư vào Mỹ, cho biết “hàng trăm tỷ USD, thậm chí hàng nghìn tỷ USD” đang được rót vào nền kinh tế. Nhà Trắng hiện công bố khoảng 9.600 tỷ USD cam kết và kế hoạch đầu tư, thấp hơn đáng kể so với con số 18.000 tỷ USD mà ông Trump đề cập. Ông cũng bày tỏ tin tưởng các nhà máy và cơ sở sản xuất mới của doanh nghiệp nước ngoài sẽ đi vào hoạt động trong vòng 1–1,5 năm tới.

Lê Hà.

Nguồn: NBC News.