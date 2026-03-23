Mỹ không loại trừ khả năng tấn công cơ sở hạt nhân Iran, Tehran cảnh báo eo biển Hormuz có thể bị đóng hoàn toàn

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết, Washington không loại trừ bất kỳ phương án nào liên quan tới Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Phát biểu trên chương trình Face the Nation của CBS ngày 22/3, ông Waltz nhấn mạnh “mọi lựa chọn đều được đặt trên bàn”, khi được hỏi liệu nhà máy điện hạt nhân Bushehr - cơ sở hạt nhân lớn tại khu vực có thể trở thành mục tiêu hay không. Ông đồng thời cho biết Iran còn có nhiều cơ sở năng lượng khác, trong đó có các nhà máy điện chạy bằng khí đốt và nhiệt điện. Ông Waltz nhấn mạnh: “Vì vậy, trong chừng mực chúng tôi đang làm suy giảm năng lực quân sự và nền tảng công nghiệp quốc phòng của họ, mọi lựa chọn đều cần được đặt trên bàn, và tổng thống đã nói rất rõ điều đó”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ “xóa sổ” các cơ sở năng lượng của Iran nếu hoạt động tại eo biển Hormuz không được nối lại trong vòng 48 giờ.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nằm bên Vịnh Ba Tư, cách thủ đô Tehran khoảng 1.200 km về phía Nam, được xây dựng với sự hỗ trợ của Nga và đi vào vận hành từ năm 2011, với công suất khoảng 1.000 MW.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại châu Âu, Geneva, Thụy Sĩ, ngày 17 tháng 2 năm 2026.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 đã gửi thư tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc và các thành viên Hội đồng Bảo an, lên án các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo hãng thông tấn Tasnim, ông Araghchi cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Natanz và khu vực nhà máy Bushehr đã vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, các quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Ông cảnh báo các hành động nhằm vào cơ sở hạt nhân có thể gây rò rỉ phóng xạ trên diện rộng, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đối với con người và môi trường.

Ngoại trưởng Iran kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án các hành động này, yêu cầu chấm dứt ngay các cuộc tấn công và tiến hành bồi thường. Đồng thời, ông đề nghị Hội đồng Bảo an thúc đẩy Israel tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và đặt các cơ sở hạt nhân dưới sự giám sát của IAEA.

Trước đó, từ cuối tháng 2 đến tháng 3, Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các cơ sở liên quan đến hạt nhân của Iran, trong đó có Natanz và một số hạng mục tại Bushehr.

Phản ứng trước các tuyên bố của Tổng thống Trump, phía Iran cảnh báo sẽ đáp trả bằng việc tấn công các cơ sở năng lượng và nguồn nước liên quan đến Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố eo biển Hormuz có thể bị đóng hoàn toàn nếu các nhà máy điện của nước này bị phá hủy, và chỉ được mở lại sau khi được khôi phục.

Trong diễn biến khác liên quan đến tình hình eo biển Hormuz. Ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer để thảo luận về căng thẳng leo thang tại Trung Đông, tập trung vào nhu cầu cấp bách phải mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hoạt động vận tải biển toàn cầu.

Trong một tuyên bố, phủ Thủ tướng Anh cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình hiện tại ở Trung Đông, đặc biệt là sự cần thiết phải mở lại eo biển Hormuz để nối lại hoạt động vận tải toàn cầu. Tuyên bố nhấn mạnh: “Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc mở lại eo biển Hormuz là thiết yếu để bảo đảm ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu. Họ cũng nhất trí sẽ sớm tiếp tục trao đổi.”

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, RT.