Mỹ - Iran tiếp tục các cuộc không kích, xung đột đẩy giá dầu vượt 90 USD/thùng

Xung đột giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang trong ngày 19 và rạng sáng ngày 20/7 khi Tehran mở thêm các đợt tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông, trong lúc Washington tiến hành đêm không kích thứ chín liên tiếp nhằm vào Iran. Căng thẳng gia tăng đã khiến giá dầu thế giới vượt mốc 90 USD/thùng.

Một ảnh chụp màn hình từ video của đài truyền hình nhà nước Iran cho thấy, một tên lửa của Iran đang bay trên không tại một vị trí không xác định. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào trung tâm chỉ huy tác chiến đặc biệt của Mỹ gần căn cứ Al-Tanf ở miền Nam Syria. Căn cứ Al-Tanf, nằm gần khu vực giáp biên giới Syria, Iraq và Jordan, từ lâu là một trong những cứ điểm quan trọng của quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh trong chiến dịch chống tổ chức khủng bố Daesh.

Cùng thời điểm, Bahrain - nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ - đã kích hoạt còi báo động không kích và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Quân đội Bahrain thông báo hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy nhiều mục tiêu trên không của Iran. Trong khi đó, Kuwait cho biết một nhà máy điện và nước của nước này bị tấn công ngày thứ hai liên tiếp, gây ra hỏa hoạn.

Tại Jordan, lực lượng phòng không nước này cũng đánh chặn nhiều tên lửa sau khi quân đội Mỹ xác nhận hai binh sĩ thiệt mạng và một người mất tích trong các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái của Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định Tehran sẽ có “hành động phù hợp” để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh của mình. Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc giao tranh gần đây đã khiến 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Đáp trả, Bộ Tư lệnh Mỹ CENTCOM thông báo đã bắt đầu đợt không kích mới nhằm vào Iran trong đêm ngày 19/7, đánh dấu đêm thứ chín liên tiếp Washington tiến hành các cuộc tấn công. Theo hãng tin Tasnim, các vụ nổ đã được nghe thấy ở năm thành phố của Iran, bao gồm Tabriz và hai cảng quan trọng. Mỹ cũng cho biết đã điều hướng lại sáu tàu thương mại và vô hiệu hóa một tàu khác trong quá trình thực thi lệnh phong tỏa trên biển đối với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/7 theo giờ Việt Nam tuyên bố, Mỹ sẽ giáng đòn “rất mạnh” vào Iran để tưởng nhớ những binh sỹ Mỹ thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Phát biểu khi trở về Washington sau trận chung kết World Cup, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ đang tấn công Iran “rất mạnh” để tưởng nhớ các quân nhân Mỹ đã thiệt mạng. Ông cho biết các binh sĩ đã chiến đấu nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cáo buộc Mỹ đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Darkhovin đang trong quá trình xây dựng ở Tây Nam nước này. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đang xác minh thông tin và lưu ý rằng cơ sở này không chứa vật liệu hạt nhân trong lần thanh sát gần nhất.

Căng thẳng quân sự cũng tác động mạnh đến thị trường năng lượng. Giá dầu Brent trong phiên giao dịch ngày 19/7 tăng hơn 3%, vượt ngưỡng 90 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng hơn 3%. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn khi Iran duy trì việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này, còn Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp phong tỏa nhằm vào Tehran.

Ngày 19/7, IRGC cho biết đã chặn hai tàu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cáo buộc bốn tàu cố sử dụng một “tuyến hàng hải không an toàn” với “sự hậu thuẫn của Mỹ”. IRGC cho biết hai tàu gặp sự cố và đã bị chặn lại, trong khi hai tàu còn lại phải từ bỏ hành trình.

Bất chấp các nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế, triển vọng nối lại đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn hết sức mong manh khi cả hai bên đều tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả các hành động quân sự của đối phương.

Thanh Vân

Nguồn: Arabnews, Aljazeera.