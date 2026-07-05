Mỹ - Iran nối lại đàm phán tại Pakistan sau lễ tang của Cố Đại giáo chủ Iran Khamenei

Đài truyền hình nhà nước Saudi Arabia Al Arabiya ngày 4/7 (giờ địa phương), dẫn các nguồn tin, cho biết Mỹ và Iran có thể nối lại các cuộc đàm phán tại Pakistan sớm nhất vào ngày 11/7 sau lễ tang của Cố Đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến được tổ chức trong sáu ngày, bắt đầu từ ngày 4/7.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7. Ảnh: PKT.

Theo Al Arabiya, vòng đàm phán sắp tới sẽ đề cập đến nhiều vấn đề, gồm các biện pháp trừng phạt đối với Iran, việc giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa và các cuộc đàm phán hạt nhân. Hãng tin nhấn mạnh trọng tâm của các cuộc thảo luận là “giảm căng thẳng và nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân”. Nguồn tin cũng cho biết cấp độ đại diện của phái đoàn Iran sẽ được quyết định sau lễ tang của Cố Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei.

Trước đó, các phái đoàn cấp chuyên viên của hai nước đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp tại Doha, Qatar. Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá các cuộc đàm phán là “rất tốt”, trong khi các quan chức Iran cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, người dân Iran vẫn tiếp tục đổ về Tehran để tham dự lễ tang của cố lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào khu nhà riêng của ông vào ngày 28 tháng 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/7 tuyên bố “không bên nào sẽ nổ súng trong thời gian diễn ra lễ tang”, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán với Iran sẽ được tiếp tục sau khi các nghi lễ tang kết thúc. Ảnh: EPA Images pic.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/7 tuyên bố “không bên nào sẽ nổ súng trong thời gian diễn ra lễ tang”, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán với Iran sẽ được tiếp tục sau khi các nghi lễ tang kết thúc. Ông Trump cũng ám chỉ rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể đến thăm Nhà Trắng ngay trong tuần tới, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Mỹ kể từ khi cuộc chiến chống Iran của Mỹ và Israel bắt đầu.

Trong bối cảnh việc bình thường hóa hoạt động tại eo biển Hormuz nổi lên như một trong những vấn đề trọng tâm của các cuộc đàm phán tiếp theo sau khi Iran ký bản ghi nhớ (MoU) với Mỹ, ngày 4/7, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli tái khẳng định chính sách áp phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cho biết đang xem xét đối xử đặc biệt với các quốc gia thân thiện với Iran.

Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh, ông Fazli nói rằng: “Là quốc gia mà eo biển Hormuz là một phần lãnh hải của mình, chúng tôi phải thu phí dịch vụ”. Tuy nhiên, ông cho rằng khoản thu này không nên được coi là “phí qua lại”, mà là khoản bồi hoàn cho các hoạt động bảo đảm an toàn, giám sát các tàu quá cảnh, cũng như xử lý những tác động môi trường do các tàu trọng tải lớn gây ra. Ông nói thêm: “Chúng tôi chắc chắn sẽ dành sự đối xử đặc biệt cho các quốc gia đã duy trì quan hệ hữu nghị với chúng tôi, đặc biệt là những nước đã sát cánh với chúng tôi trong giai đoạn khó khăn”.

Trong khi đó, Bloomberg News đưa tin dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy trong khoảng thời gian từ ngày 3-4/7, nhiều tàu đang tìm cách rời Vịnh Ba Tư qua tuyến hàng hải của Oman tại eo biển Hormuz đã bất ngờ đổi hướng quay đầu. Theo Bloomberg, hơn tám tàu, gồm tàu chở dầu, tàu chở hàng rời và tàu vận chuyển ô tô, đã thay đổi lộ trình. Trong số này, một tàu chở dầu thô, hai tàu chở các sản phẩm dầu mỏ và một tàu chở hàng rời sau khi đổi hướng đã rời Vịnh Ba Tư theo các tuyến hàng hải gần bờ biển Iran hơn.

Thanh Vân

Nguồn: Chosun, Aljazeera.