Iran tiến hành tang lễ Đại giáo chủ Ali Khamenei

Sau hơn bốn tháng kể từ khi Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân Mỹ - Israel cuối tháng 2/2026, Iran đã chính thức bắt đầu chuỗi lễ tang kéo dài từ ngày 3-9/7. Lễ viếng có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Iran, hơn 50 đoàn đại biểu quốc tế cùng đông đảo người dân.

Các lãnh đạo Iran đi ngang qua quan tài của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và các thành viên gia đình ông trong một buổi lễ viếng trước khi lễ tang kéo dài nhiều ngày diễn ra tại các thành phố Tehran, Qom và Mashhad của Iran, cùng Najaf và Karbala của Iraq, ngày 3/7/2026 Ảnh: AP.

Linh cữu của Đại giáo chủ Ali Khamenei được quàn tại Đại giáo đường Grand Mosalla ở Tehran, phủ quốc kỳ Iran và đặt cùng linh cữu các thành viên trong gia đình thiệt mạng trong vụ không kích ngày 28/2. Các nghi lễ được cử hành theo truyền thống Hồi giáo Shiite trong không khí trang nghiêm.

Tham dự buổi lễ có Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cùng nhiều quan chức cấp cao, chỉ huy quân đội đến viếng. Tướng Ahmad Vahidi, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cũng xuất hiện trước công chúng sau nhiều tháng.

Theo kế hoạch được công bố, ngày 3/7 diễn ra lễ tưởng niệm với sự tham dự của lãnh đạo các nước và các quan chức cấp cao nước ngoài tại Tehran. Tiếp đó, các lễ viếng công khai sẽ được tổ chức trong hai ngày 4 - 5/7 tại khu phức hợp Imam Khomeini Mosalla ở thủ đô Tehran. Lễ tang tại Tehran dự kiến diễn ra vào ngày 6/7. Linh cữu sau đó sẽ được đưa tới thành phố Qom của Iran ngày 7/7, tiếp tục các nghi lễ tại Najaf và Karbala (Iraq) ngày 8/7, trước khi an táng tại thành phố Mashhad vào ngày 9/7.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, đến nay đã có hơn 50 phái đoàn quốc tế tới Tehran viếng Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong đó có đại diện Iraq, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Gruzia, Armenia, Nga, Trung Quốc cùng nhiều tổ chức Hồi giáo.

Một bảng quảng cáo có hình ảnh cố Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei và Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, tại Quảng trường Valiasr ở Tehran, Iran, ngày 2/7/2026. Ảnh: Reuters.

Để bảo đảm an ninh cho lễ quốc tang, chính quyền Iran đã triển khai lực lượng an ninh trên diện rộng, tăng cường điều tiết giao thông, đồng thời huy động trường học, nhà thờ Hồi giáo và các nhà thi đấu làm nơi lưu trú cho người dân từ các địa phương về Tehran dự lễ.

Giới quan sát nhận định, bên cạnh ý nghĩa tưởng niệm nhà lãnh đạo quá cố, chuỗi hoạt động quốc tang còn được Iran xem là dịp thể hiện sự đoàn kết dân tộc và ổn định của bộ máy lãnh đạo sau nhiều tháng xung đột quân sự. Trong bối cảnh Tehran tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới chấm dứt hoàn toàn xung đột, lễ quốc tang cũng được coi là thông điệp khẳng định sự duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và các thể chế chính trị của Iran.

Minh Phương

Nguồn: AP, Al jazeera, WION.