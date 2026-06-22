Mỹ - Iran kết thúc vòng đàm phán cấp cao đầu tiên, nhất trí lộ trình đạt thỏa thuận cuối cùng trong 60 ngày

Theo tuyên bố chung do Qatar và Pakistan - hai bên trung gian hòa giải công bố, vòng đàm phán cấp cao đầu tiên trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hiểu biết Mỹ - Iran đã kết thúc tại Bürgenstock (Thụy Sĩ).

Mỹ - Iran kết thúc vòng đàm phán cấp cao đầu tiên, các bên nhất trí lộ trình đạt thỏa thuận cuối cùng trong 60 ngày. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố nêu rõ, các cuộc đàm phán đã đạt được “tiến triển đáng khích lệ”, bao gồm việc thiết lập cơ chế cho các cuộc hội đàm kỹ thuật tiếp theo.

Tuyên bố cho biết, các bên nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao, chịu trách nhiệm giám sát tiến trình hòa giải ở cấp độ chính trị. Trưởng đoàn đàm phán sẽ định kỳ báo cáo lên ủy ban này, đồng thời phụ trách các vấn đề liên quan đến hạt nhân, dỡ bỏ trừng phạt và theo dõi hoạt động của nhóm giải quyết tranh chấp, nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả bản ghi nhớ và các nội dung liên quan khác.

Tuyên bố chung do Qatar và Pakistan đưa ra. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo đó, ủy ban cấp cao này đã thống nhất lộ trình hướng tới đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, qua đó tạo nền tảng để khởi động ngay các vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo. Tuyên bố cho biết, các bên đã thiết lập một kênh liên lạc nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thương mại khi đi qua eo biển Hormuz. Tuyên bố nêu rõ, các bên thống nhất thành lập một “nhóm giảm căng thẳng”, với sự hỗ trợ của các bên trung gian, nhằm điều phối giữa các bên liên quan và Lebanon, bảo đảm chấm dứt các hoạt động quân sự tại Lebanon theo quy định trong bản ghi nhớ.

Các cuộc hội đàm cấp kỹ thuật sẽ tiếp tục trong phần còn lại của tuần tại Bürgenstock (Thụy Sĩ), tập trung thảo luận tất cả các vấn đề liên quan. Các bên trung gian sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng, hướng tới mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng, đồng thời duy trì vai trò hòa giải và thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa tấn công Iran vì sự ủng hộ của nước này đối với Hezbollah, nhưng nhà đàm phán hàng đầu của Tehran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cho rằng Mỹ nên thận trọng với những lời lẽ của mình.

Thanh Vân