Đàm phán Mỹ - Iran kết thúc không đạt thỏa thuận, hai bên đổ lỗi cho nhau

Ngày 12/4 theo giờ địa phương, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đã kết thúc mà không đạt được đồng thuận. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng, Washington đã nêu rất rõ “lằn ranh đỏ” của mình, nhưng phía Iran “chọn không chấp nhận các điều kiện của Mỹ”. Trong khi đó, phía Iran cho rằng các yêu cầu quá đáng của Mỹ đã cản trở việc đạt được khuôn khổ chung và thỏa thuận.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại họp báo ở Islamabad ngày 12/4 rằng, Washington đã nêu rất rõ “lằn ranh đỏ” của mình, nhưng phía Iran “chọn không chấp nhận các điều kiện của Mỹ”. Hai bên không đạt được đồng thuận. Ông nói: “Chúng tôi đã đàm phán 21 giờ, tiến hành nhiều cuộc thảo luận thực chất với phía Iran. Đó là tin tốt. Tin xấu là chúng tôi không đạt được thỏa thuận. Tôi cho rằng đây là tin xấu với Iran hơn là với Mỹ. Chúng tôi sẽ trở về Mỹ mà không có thỏa thuận”. Ông Vance nhấn mạnh Mỹ đã nêu rõ giới hạn của mình, xác định những vấn đề có thể và không thể nhượng bộ, nhưng phía Iran đã từ chối chấp nhận điều kiện của Mỹ.

Ông cho biết, Mỹ cần một cam kết rõ ràng rằng Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không phát triển các năng lực có thể giúp nhanh chóng chế tạo loại vũ khí này; đây là mục tiêu cốt lõi của Washington trong đàm phán. Theo truyền thông Pakistan, ông Vance đã rời Islamabad bằng chuyên cơ ngày 12/4.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 phát biểu tại Nhà Trắng rằng, dù kết quả đàm phán Mỹ - Iran ra sao, Mỹ “vẫn là bên thắng”. Ông nói việc có đạt thỏa thuận hay không “không tạo khác biệt” đối với ông.

Về phía Iran, Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 12/4 đưa tin, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Islamabad đã kết thúc, trong đó “các yêu cầu quá đáng của Mỹ đã cản trở việc đạt được khuôn khổ chung và thỏa thuận”. Bài viết cho biết, phái đoàn Iran trong “cuộc đàm phán marathon” đã bảo vệ quyền lợi của người dân Iran. Trong gần 21 giờ thương lượng và tham vấn liên tục, phái đoàn Iran kiên trì bảo vệ các quyền cơ bản của người dân Iran trong các lĩnh vực chính trị, quân sự và sử dụng hòa bình công nghệ hạt nhân, qua đó ngăn chặn các hành vi “vượt quá thẩm quyền” của Mỹ.

Theo truyền thông Iran, Mỹ đã tìm cách đạt được tại bàn đàm phán những nhượng bộ mà họ không đạt được trong xung đột, bao gồm vấn đề eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân. Phái đoàn Iran đã ngăn chặn các nỗ lực này, đồng thời tìm cách thúc đẩy phía Mỹ đạt đồng thuận, nhưng thái độ “quá cứng rắn” của Washington đã cản trở quá trình thương lượng hợp lý. Cũng theo nguồn tin này, thời gian, địa điểm và kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ hiện chưa được công bố.

Hãng Tasnim dẫn lời một nguồn tin ngày 12/4 cho biết Iran đã đưa ra các đề xuất hợp lý trong đàm phán, và hiện “quả bóng đang ở phía Mỹ”, Washington cần tiếp cận vấn đề một cách thực tế.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar ngày 12/4 phát biểu trên truyền hình rằng, Mỹ và Iran phải tiếp tục tuân thủ các cam kết ngừng bắn. Pakistan sẽ tiếp tục đóng vai trò trong các hoạt động tiếp xúc giữa hai bên.

Bất chấp bất đồng tại Islamabad, theo dữ liệu vận tải biển ba tàu chở dầu siêu lớn đã đi qua eo biển Hormuz vào thứ Bảy ngày 11/4, dường như là những tàu đầu tiên rời Vịnh kể từ khi có thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran. Hàng trăm tàu chở dầu vẫn bị kẹt trong Vịnh, chờ thời điểm rời đi trong giai đoạn ngừng bắn hai tuần.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.