Mỹ - Iran dồn dập tấn công, nguy cơ xung đột lan rộng

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi hai bên tiến hành nhiều cuộc tấn công mới. Trong các cuộc tấn công nhằm đáp trả điều mà Tehran mô tả là các cuộc không kích liên tiếp của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tấn công loạt cơ sở quân sự và hậu cần của Mỹ tại Oman, Jordan, Qatar, Kuwait và Bahrain.

Mỹ - Iran dồn dập không kích đáp trả lẫn nhau, nguy cơ xung đột lan rộng. Ảnh: Aljazeera.

Cụ thể, IRGC ngày 12/7 tuyên bố đã tấn công các cơ sở quân sự và hậu cần của Mỹ tại Oman, Jordan, Qatar, Kuwait và Bahrain để đáp trả các cuộc không kích của Washington nhằm vào Iran. IRGC khẳng định đã gây thiệt hại cho một số cơ sở, song các thông tin này chưa được xác minh độc lập. IRGC cũng cho biết họ đã tiến hành tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Căn cứ Không quân Prince Hassan ở Jordan bằng nhiều tên lửa đạn đạo.

Trong một tuyên bố được IRIB phát sóng, IRGC nói rằng lực lượng hàng không vũ trụ của họ đã phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát tại căn cứ này, đồng thời đánh trúng các nhà chứa máy bay (hangar) nơi đặt những máy bay không người lái MQ-9. Theo tuyên bố của IRGC, họ còn sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công Căn cứ Không quân Al Udeid tại Qatar.

Đáp lại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo những con số cụ thể như đã tấn công khoảng 140 mục tiêu quân sự của Iran, gồm các cơ sở tên lửa, địa điểm triển khai thiết bị bay không người lái, kho đạn và hạ tầng quân sự. Theo CENTCOM, hơn 300 mục tiêu tại Iran đã bị tấn công trong ba đêm liên tiếp.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran sẽ đáp trả Mỹ và Israel liên quan đến cái chết của người tiền nhiệm Ali Khamenei trong các cuộc không kích hồi cuối tháng 2. Tuyên bố không nêu thời điểm hoặc hình thức đáp trả cụ thể.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hơn 300 mục tiêu tại Iran đã bị tấn công trong ba đêm liên tiếp. Ảnh: kiips.

Trong khi đó, Tổng thống Trump nói ông đang đáp trả những lời đe dọa “ám sát, hoặc âm mưu ám sát” ông. Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội đêm 11/7 rằng “một nghìn tên lửa “đã được nạp và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa của họ”.

Song song với diễn biến quân sự, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 11/7 tới Muscat hội đàm với người đồng cấp Oman Badr bin Hamad Al Busaidi. Hai bên thảo luận về tình hình khu vực và cơ chế bảo đảm tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Oman bày tỏ hy vọng Iran và Mỹ thực hiện đầy đủ các thỏa thuận giữa hai bên, đồng thời giải quyết bất đồng thông qua ngoại giao. Những diễn biến mới cho thấy căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng trong khi các kênh đối thoại vẫn được duy trì nhằm hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng và bảo đảm an toàn tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, AA, Aljazeera