Mỹ - Iran dồn dập không kích, Trung Đông báo động đỏ

Trung Đông đang trong tình trạng báo động đỏ sau loạt không kích và tập kích tên lửa trả đũa giữa Mỹ và Iran ngày 10/6, đe dọa trực tiếp thỏa thuận ngừng bắn vốn còn mong manh tại khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tấn công vào 21 mục tiêu trên không và trên biển của Mỹ. Ảnh: DNA.

Theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), chiến dịch đáp trả đã nhắm vào 21 mục tiêu trên không và trên biển của Mỹ, trong đó có các địa điểm liên quan đến căn cứ không quân Al Azraq tại Jordani. IRGC cho biết đã sử dụng tên lửa tầm xa tấn công 4 mục tiêu tại căn cứ này, đồng thời tuyên bố bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9 của Mỹ trong không phận Iran.

Bên cạnh đó, Iran cũng triển khai máy bay không người lái (UAV) tự sát tấn công trực diện vào trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain và căn cứ Ali Al Salem tại Kuwait.

Tuy nhiên, phía Mỹ, Kuwait và Jordani chưa xác nhận các tuyên bố trên.

Trước đòn tập kích từ Iran, hệ thống phòng không của các quốc gia đồng minh Mỹ trong khu vực đã lập tức được kích hoạt. Quân đội Jordan xác nhận đã đánh chặn và bắn hạ thành công 5 tên lửa hướng về phía căn cứ Al Azraq; các mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ nước này nhưng không gây thương vong.

Tại Kuwait và Bahrain, lực lượng sở tại cũng tuyên bố đẩy lùi các mục tiêu xâm nhập. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, đánh giá sơ bộ cho thấy gần như toàn bộ tên lửa và UAV của Iran đều bị đánh chặn thành công, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người hay khí tài của lực lượng Mỹ tại các căn cứ bị tấn công.

Mỹ - Iran dồn dập không kích, Trung Đông báo động đỏ. Ảnh minh họa.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 8/4, Iran tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông. Trước đó, trong các cuộc đụng độ giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6, Iran chủ yếu tập kích các căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain để trả đũa các đòn tấn công của quân đội Mỹ.

Diễn biến này cho thấy đụng độ Mỹ-Iran đang có xu hướng mở rộng và ngày càng phức tạp hơn. Nếu biện pháp ngoại giao không sớm được triển khai, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại, là khó tránh khỏi.

Thanh Giang