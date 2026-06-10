Iran phản công sau đòn không kích của Mỹ

Ngay sau các đợt không kích dữ dội của Washington, Iran đã chính thức phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm thẳng vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Jarayid.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, lực lượng vũ trang Iran luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để ứng phó với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của nước này. Theo ông, các lực lượng nước ngoài triển khai gần lãnh thổ Iran luôn đối mặt với nguy cơ xảy ra sự cố do những tính toán sai lầm hoặc các tai nạn ngoài ý muốn.

Ông Araghchi nhấn mạnh việc rút các lực lượng nước ngoài khỏi khu vực là giải pháp hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu nguy cơ leo thang căng thẳng, đồng thời khẳng định Iran ưu tiên các biện pháp ngoại giao nhưng cũng sẵn sàng bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Iran đã bắn hạ một trực thăng Apache của Mỹ tại eo biển Hormuz. Sau đó, Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, đảo Qeshm ở eo biển Hormuz bị tấn công, đồng thời ghi nhận một quả đạn rơi xuống khu vực Sirik, nhiều tiếng nổ cũng đã được nghe thấy tại các khu vực phía Đông tỉnh Hormozgan.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiếc trực thăng AH-64 Apache gặp nạn vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9/6. Hai thành viên tổ lái sau đó được một phương tiện không người lái trên mặt nước của Hải quân Mỹ phát hiện và cứu hộ thành công.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, chiếc trực thăng AH-64 Apache gặp nạn ngày 9/6. Ảnh: The Times.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình khu vực vừa xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt sau khi Iran và Israel tuyên bố ngừng các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào nhau theo lời kêu gọi của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Tehran đồng thời cảnh báo sẽ nối lại các hành động quân sự nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah, đồng minh của Iran tại Lebanon.

Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về tính mong manh của lệnh ngừng bắn được công bố hồi tháng 4, đồng thời gây thêm khó khăn cho các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Thanh Giang