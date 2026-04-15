Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán, 4 nước Trung Đông thúc đẩy nỗ lực ngoại giao

Các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang có dấu hiệu được nối lại trong những ngày tới, trong bối cảnh nhiều quốc gia khu vực tăng cường vai trò trung gian thúc đẩy đối thoại.

Phát biểu với báo giới ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể sớm được khôi phục tại Pakistan trong vòng hai ngày tới, sau khi vòng đàm phán cuối tuần trước không đạt kết quả.

Theo các nguồn tin từ Pakistan, Iran và khu vực Vùng Vịnh, các phái đoàn hai nước có thể trở lại Pakistan vào cuối tuần này, dù hiện chưa có lịch cụ thể được ấn định. Trích dẫn từ The New York Post, Tổng thống Donald Trump cho rằng khả năng nối lại đối thoại là hiện hữu và có thể sớm diễn ra.

Cùng ngày, tại bang Georgia, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn đạt được một “thỏa thuận lớn” với Iran, song thừa nhận những khác biệt giữa hai bên vẫn còn lớn và không thể giải quyết trong thời gian ngắn.

Các nỗ lực ngoại giao khu vực được đẩy mạnh khi quan chức cấp cao của Pakistan, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập họp tại Islamabad. Ảnh: Muslim Network TV

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao khu vực được đẩy mạnh khi quan chức cấp cao của Pakistan, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập họp tại Islamabad nhằm thúc đẩy hòa bình. Đây là cuộc họp thứ ba trong chưa đầy một tháng và các nội dung sẽ tiếp tục được thảo luận tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya.

Pakistan đóng vai trò trung gian khi đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần (từ ngày 8/4) và tổ chức đàm phán trực tiếp Mỹ - Iran, dự kiến tiếp tục hỗ trợ các vòng đối thoại mới ngay trong cuối tuần này.

Dù các biện pháp phong tỏa của Mỹ vấp phải phản ứng từ Iran, tín hiệu nối lại đàm phán đã góp phần giúp thị trường dầu mỏ hạ nhiệt. Tuy nhiên, bất đồng về vấn đề hạt nhân vẫn còn lớn và triển vọng đạt được thỏa thuận toàn diện chưa rõ ràng, trong bối cảnh cần cơ chế giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Liên quan tiến trình này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán sẽ sớm được nối lại.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, CGTN