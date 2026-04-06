Mỹ huy động “tất tay” tên lửa tàng hình tầm xa để tấn công Iran

Hãng Bloomberg ngày 5/4 đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị điều động gần như toàn bộ kho tên lửa hành trình tàng hình tầm xa JASSM-ER phục vụ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó nhiều tên lửa được rút từ các kho dự trữ dành cho các khu vực khác. Theo ước tính, trong số khoảng 2.300 quả tên lửa JASSM-ER có sẵn trước cuộc xung đột, Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 quả chỉ trong 4 tuần đầu tiên của chiến dịch mang tên “Operation Epic Fury”.

Phóng tên lửa JASSM-ER từ máy bay chiến đấu F-16. Ảnh: Không quân Mỹ

Hiện tại, kho dự trữ toàn cầu ước tính chỉ còn khoảng 425 quả có khả năng sẵn sàng chiến đấu, và phần lớn số này đang được dồn về khu vực Trung Đông và căn cứ Fairford (Anh). Để phục vụ mặt trận Iran, Washington đã phải rút bớt số lượng tên lửa này từ các kho dự trữ tại Thái Bình Dương và nội địa Mỹ.

Sản lượng hiện tại của Lockheed Martin là khoảng 396 tên lửa mỗi năm, với tiềm năng tăng lên 860, có nghĩa là việc bổ sung có thể mất nhiều năm. Sự cạn kiệt này làm tăng rủi ro chiến lược nếu một cuộc xung đột lớn khác nổ ra trước khi kho dự trữ được phục hồi

Các báo cáo cho thấy chính quyền Mỹ đang đối mặt với số lượng lựa chọn ngày càng thu hẹp khi hệ thống phòng không của Iran vẫn hoạt động mạnh. Các lựa chọn bao gồm leo thang các cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng hơn, tiếp tục chiến dịch không kích hiện tại bất chấp rủi ro cao hơn, hoặc tìm kiếm con đường ngoại giao để giảm bớt xung đột. Mỗi lựa chọn đều có những đánh đổi về hiệu quả quân sự, khả năng trả đũa và tốc độ đạt được mục tiêu

JASSM-ER với tầm bắn trên 900km và khả năng tàng hình là vũ khí chủ lực giúp Mỹ phá hủy các hệ thống phòng không S-300, S-400 và các hầm ngầm kiên cố của Iran mà không cần đưa máy bay vào vùng nguy hiểm.

Hình ảnh này do Không quân Mỹ công bố thông qua DVIDS vào ngày 14 tháng 2 cho thấy các binh sĩ Không quân Mỹ đang vận chuyển tên lửa không đối đất tầm xa Joint Air-to-Surface Standoff Missile tại Căn cứ Không quân Dyess, Texas. Nguồn: Không quân Mỹ

Việc sử dụng JASSM-ER cho phép Mỹ tấn công các mục tiêu giá trị cao và hệ thống phòng không của Iran từ khoảng cách an toàn (trên 900km), giúp giảm thiểu rủi ro cho phi công và máy bay trước mạng lưới phòng thủ của Tehran. Tuy nhiên, việc dồn lực vào Iran đang khiến giới quan sát lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực nóng khác.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang đỉnh điểm sau khi các máy bay F-15E và A-10 của Mỹ được báo cáo là đã bị Iran bắn hạ, đồng thời Tổng thống Donald Trump cũng vừa đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran đạt được thỏa thuận trong vòng 48 giờ

Nhật Lệ

Nguồn: Bloomberg, The Jerusalem Post