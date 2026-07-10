Mỹ giám sát thực hiện việc Israel chuẩn bị rút quân khỏi khu vực đầu tiên ở miền Nam Lebanon

Israel dự kiến bắt đầu rút lực lượng khỏi khu vực thí điểm đầu tiên ở miền Nam Lebanon trong vài ngày tới theo thỏa thuận khung đạt được với Lebanon dưới sự trung gian của Mỹ. Đây được xem là bước triển khai đầu tiên trong nỗ lực giảm căng thẳng dọc biên giới giữa hai nước.

Quân đội Israel đang chuẩn bị triển khai giai đoạn thí điểm rút lực lượng khỏi miền Nam Lebanon theo thỏa thuận khung do Mỹ bảo trợ. Ảnh: Nguồn: Anadolu.

Theo các quan chức Mỹ và Lebanon, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và quân đội Lebanon (LAF) để giám sát quá trình chuyển giao. Sau khi CENTCOM xác nhận khu vực đáp ứng các điều kiện của thỏa thuận, IDF sẽ rút quân và LAF sẽ tiếp quản nhiệm vụ kiểm soát an ninh. Hiện chưa có lịch trình cụ thể cho các đợt rút quân tiếp theo.

Thỏa thuận khung được Israel và Lebanon thống nhất tại Washington hôm 26/6 quy định Israel sẽ từng bước rút quân khỏi hai khu vực nhỏ ở miền Nam Lebanon, sau khi các vị trí của Hezbollah tại đây được giải giáp và quân đội Lebanon tiếp nhận quyền kiểm soát.

Theo một quan chức Ả rập, Beirut trước đó tuyên bố sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Israel tại Rome nếu Tel Aviv chưa thực hiện cam kết rút quân. Tuy nhiên, tiến triển trong việc triển khai khu vực thí điểm đầu tiên đã tạo điều kiện để Lebanon đồng ý cử phái đoàn tham dự cuộc họp dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán tại Rome sẽ được tổ chức theo hình thức làm việc kín nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình triển khai thỏa thuận. Washington cũng dự kiến phối hợp với các đối tác quốc tế để hỗ trợ Lebanon khôi phục quyền kiểm soát tại các khu vực được bàn giao thông qua viện trợ tài chính và hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình.

Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa đã thông báo với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun rằng, một phái đoàn quân sự Mỹ sẽ sớm tới Beirut để thống nhất cơ chế triển khai trên thực địa, bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra an toàn và không tạo ra khoảng trống an ninh.

Binh lính Israel tại miền Nam Lebanon. Ảnh: Anadolu.

Về phía Lebanon, Tổng thống Joseph Aoun tiếp tục kêu gọi Mỹ gây sức ép buộc Israel chấm dứt các hoạt động quân sự và thực hiện đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận. Ông Aoun dự kiến sẽ thăm Washington vào cuối tháng này theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mặc dù đồng ý triển khai giai đoạn đầu của thỏa thuận, Israel khẳng định vẫn sẽ duy trì lực lượng trong một “vành đai an ninh” sâu khoảng 10 km bên trong miền Nam Lebanon cho đến khi Hezbollah được giải giáp hoàn toàn. Trong khi đó, Hezbollah đã công khai phản đối thỏa thuận này.

Việc Israel bắt đầu rút quân khỏi khu vực thí điểm đầu tiên được đánh giá là phép thử quan trọng đối với thỏa thuận khung giữa hai bên. Tuy nhiên, tiến trình thực hiện vẫn được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi Israel và Hezbollah còn tồn tại những bất đồng lớn về vấn đề giải giáp lực lượng và kiểm soát an ninh tại khu vực biên giới.

Thu Uyên

Nguồn: The Times of Israel, Anadolu.