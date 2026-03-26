Mỹ gây sức ép, Ukraine đối mặt lựa chọn khó về Donbas

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 25/3 cho biết Mỹ đang đặt điều kiện về đảm bảo an ninh trong một thỏa thuận hòa bình, theo đó Kyiv phải nhượng toàn bộ khu vực Donbas cho Nga. Thông tin này được ông đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters, giữa bối cảnh tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều bế tắc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Reuters.

Theo ông Zelenskiy, mặc dù Washington đang tập trung vào xung đột với Iran, song Tổng thống Donald Trump cũng đang gia tăng áp lực nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng cách tiếp cận này có thể gây bất lợi cho Kyiv.

Ba vòng đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine đã diễn ra tại Abu Dhabi và Geneva trong năm nay, nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Tuy vậy, nhiều vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine. Ông Zelenskiy nhấn mạnh hai câu hỏi then chốt vẫn còn bỏ ngỏ: nguồn tài chính cho việc duy trì năng lực quân sự của Ukraine và cơ chế phản ứng của các đồng minh trong trường hợp Nga tiếp tục tiếp tục các hoạt động quân sự. Theo ông, phía Mỹ sẵn sàng hoàn tất các đảm bảo này nếu Ukraine chấp nhận rút khỏi Donbas. Cảnh báo về hệ lụy an ninh, ông Zelenskiy cho rằng việc rút lui khỏi Donbas không chỉ làm suy yếu Ukraine mà còn ảnh hưởng tới an ninh châu Âu.

Liên quan đến tiến trình đàm phán, ông Zelenskiy vẫn để ngỏ khả năng đạt đột phá thông qua một hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của ông, Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm giải quyết các vấn đề then chốt về lãnh thổ và bảo đảm an ninh.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/3 cho biết Nga tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với Mỹ và kỳ vọng Washington sẽ đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine. Ông Peskov khẳng định Moscow hoan nghênh những nỗ lực từ phía Mỹ nhằm tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình. Theo ông, mỗi vòng tiếp xúc giữa các bên đều có thể góp phần thu hẹp khác biệt, song nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tính đến đầy đủ lợi ích của Nga. Điện Kremlin đồng thời tái khẳng định lập trường sẵn sàng đối thoại, trong bối cảnh các kênh ngoại giao giữa Nga, Mỹ và Ukraine vẫn được duy trì từ đầu năm 2026.

Điện Kremlin cho biết Nga sẽ duy trì liên lạc với Mỹ về vấn đề Ukraine. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, các diễn biến trên thực địa vẫn tiếp tục căng thẳng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 543 máy bay không người lái của Ukraine trong vòng 24 giờ tại các khu vực tiền tuyến, một trong những con số cao nhất được công bố gần đây.

Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một cơ sở năng lượng và một tàu tại khu vực Leningrad của Nga trong đêm. Những động thái này cho thấy xung đột vẫn leo thang, bất chấp các nỗ lực ngoại giao song song.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/Xinhua