Tổng thống Mỹ điện đàm với người đồng cấp Colombia, chuẩn bị cho cuộc gặp tại Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro vừa có cuộc điện đàm nhằm trao đổi về quan hệ song phương và những bất đồng giữa hai nước, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bogota gia tăng trong thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro ngày 7/1 đã có cuộc điện đàm, trao đổi về quan hệ song phương. Ảnh: Colombia One.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Trump, hồi cuối tuần qua, công khai tuyên bố rằng một chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào chính phủ Colombia “nghe có vẻ hợp lý” – phát ngôn đã gây chấn động dư luận khu vực Mỹ Latinh và làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ tại Colombia.

Phát biểu trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm ngày 7/1, Tổng thống Trump cho biết ông rất vinh dự được trao đổi với Tổng thống Petro, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm gặp mặt trực tiếp. Theo Tổng thống Trump, hai bên đang tiến hành các bước chuẩn bị cho một cuộc gặp tại Washington, dù thời điểm cụ thể chưa được công bố.

Về phía Colombia, Tổng thống Petro xác nhận thông tin về cuộc điện đàm trước những người ủng hộ tại một cuộc mít-tinh ở thủ đô Bogota nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia. Ông cho biết đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo trực tiếp trao đổi kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 năm ngoái, đồng thời nhấn mạnh ông đã đề nghị khôi phục đối thoại chính thức giữa hai chính phủ.

Một nguồn tin trong văn phòng Tổng thống Petro nói với Reuters rằng cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí thân thiện và tôn trọng lẫn nhau.

Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Colombia được đánh giá là lạnh nhạt kể từ khi ông Trump tái đắc cử. Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần cáo buộc chính quyền Colombia, dù không đưa ra bằng chứng, đã dung túng cho dòng chảy cocaine vào Mỹ, thậm chí từng công kích cá nhân Tổng thống Petro bằng những lời lẽ gay gắt.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc chính quyền Colombia dung túng cho dòng chảy cocaine vào Mỹ, dù không đưa ra bằng. Ảnh: AFP.

Hồi tháng 10 năm ngoái, chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Petro, cáo buộc ông để hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp mở rộng tại quốc gia Nam Mỹ này. Bogota nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng Washington đã đưa ra những đánh giá sai lệch và mang tính chính trị.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Tổng thống Petro công khai chỉ trích chiến dịch không kích của Mỹ tại Thái Bình Dương và vùng Caribe, mà Washington khẳng định nhằm vào các tàu bị nghi vận chuyển ma túy.

Cuộc điện đàm mới nhất được xem là tín hiệu hiếm hoi cho thấy nỗ lực hạ nhiệt, song giới quan sát nhận định con đường hàn gắn quan hệ Mỹ – Colombia vẫn còn nhiều thách thức.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters