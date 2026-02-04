Colombia - Mỹ phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng sau hội đàm cấp cao

Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/2 đã có cuộc hội đàm trực tiếp tại Washington, trong bối cảnh hai nước tìm cách hạ nhiệt căng thẳng kéo dài nhiều tháng liên quan tới vấn đề Venezuela, buôn bán ma túy và thương mại khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro gặp nhau tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, DC, Mỹ, ngày 3 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp kín tại Nhà Trắng, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết ấn tượng chung về cuộc trao đổi là “tích cực”. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hai nhà lãnh đạo đã trao đổi “rất hòa hợp”, dù trước đây từng có nhiều bất đồng trong phát ngôn.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai bên đang thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống buôn bán ma túy, đồng thời thảo luận các vấn đề liên quan đến chính sách trừng phạt và quan hệ kinh tế. Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết nội dung trao đổi còn bao gồm khả năng xuất khẩu khí đốt của Venezuela thông qua Colombia, cũng như phối hợp xử lý các mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Nhà lãnh đạo Colombia nhấn mạnh ông mong muốn tăng cường hợp tác song phương dựa trên cách tiếp cận “ưu tiên sinh mạng và hòa bình tại các khu vực liên quan”, đồng thời đề nghị phía Mỹ hỗ trợ truy bắt các đối tượng buôn bán ma túy hoạt động ở nước ngoài.

Quan hệ giữa Washington và Bogota thời gian qua từng xuất hiện nhiều phát ngôn chỉ trích qua lại. Tuy nhiên, theo các tuyên bố mới nhất, bầu không khí trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng được đánh giá là mang tính xây dựng.

Ngay trước thềm cuộc gặp, Colombia đã thực hiện một số động thái được xem là thiện chí, trong đó có việc dẫn độ một nghi phạm buôn bán ma túy sang Mỹ sau thời gian tạm dừng, cũng như chấp nhận trở lại các chuyến bay hồi hương do Mỹ tổ chức.

Giới quan sát cho rằng cuộc tiếp xúc lần này có thể mở ra giai đoạn điều chỉnh trong quan hệ Mỹ–Colombia, khi hai bên cùng nhấn mạnh mục tiêu chung là kiểm soát buôn bán ma túy và duy trì đối thoại về các vấn đề khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, AFP