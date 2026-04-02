Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống lâm thời Venezuela

Chính quyền Mỹ đã chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy bình thường hóa quan hệ song phương và tái cấu trúc quyền kiểm soát các tài sản của Caracas ở nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện để Washington gia tăng ảnh hưởng đối với tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia giàu dầu mỏ này.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: AFP.

Theo đó, trong bài đăng ngày 1/4 trên trang web của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, tên của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã được xóa khỏi “Danh sách các cá nhân bị trừng phạt”.

Việc xóa tên bà Rodriguez khỏi danh sách trừng phạt cho phép bà tiếp cận các tài sản bị phong tỏa trước đây và mở rộng giao dịch với các doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã chính thức công nhận bà Rodriguez là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, mở đường cho việc khôi phục quan hệ ngoại giao và cho phép chính phủ nước này giành lại quyền kiểm soát các doanh nghiệp nhà nước ở nước ngoài.

Trong phản ứng đăng tải trên mạng xã hội X, bà Rodriguez hoan nghênh quyết định của Washington, gọi đây là “bước đi hướng tới bình thường hóa và củng cố quan hệ giữa hai nước”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các biện pháp trừng phạt còn lại cũng sẽ sớm được dỡ bỏ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Động thái mới nhất của Washington diễn ra chỉ 3 tháng sau khi quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân tại thủ đô Caracas ngày 3/1 với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.

Hiện tại, tình trạng pháp lý của ông Maduro vẫn còn phức tạp. Theo quy định trong nước, ông vẫn được coi là Tổng thống Venezuela. Ngay sau chiến dịch bắt giữ, Tòa án Tối cao trung thành với chính quyền đã tuyên bố sự vắng mặt của ông là “tạm thời”, qua đó tránh phải tổ chức bầu cử sớm và duy trì các quyền miễn trừ theo luật quốc tế.

Bà Rodríguez được chỉ định giữ chức Tổng thống lâm thời Venezuela trong thời hạn tối đa 90 ngày, dự kiến kết thúc cuối tuần này. Ảnh: Getty Images.

Theo phán quyết này, bà Rodríguez được chỉ định giữ chức Tổng thống lâm thời trong thời hạn tối đa 90 ngày, có thể gia hạn lên 6 tháng nếu được Quốc hội thông qua. Nhiệm kỳ 90 ngày đầu tiên của bà dự kiến kết thúc vào cuối tuần này.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/AP