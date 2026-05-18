Giá vũ khí ở châu Âu tăng vọt 50%

Theo Theo Bloomberg, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết, giá các sản phẩm quốc phòng tại châu Âu đã tăng mạnh, nhiều mặt hàng tăng tới 50–60% chỉ trong hai năm qua. Ông lý giải sự leo thang này xuất phát từ việc các nước NATO đồng loạt tăng chi tiêu quân sự sau chiến tranh Nga - Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur. Ảnh: UA NEWS

Nguồn tin này lưu ý rằng sự tăng mạnh giá vũ khí và các thiết bị quân sự khác làm phức tạp kế hoạch chi tiêu quốc phòng của NATO, trong bối cảnh châu Âu đang chịu áp lực phải nhanh chóng tái vũ trang.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur đã phát biểu điều này tại Hội nghị An ninh Lennart Meri ở Tallinn .

Ông Hanno Pevkur nói: “Giá cả đang tăng lên. Tôi thường xuyên thảo luận với giám đốc phụ trách vũ khí quốc gia. Điều chúng tôi nhận thấy là khi mua một mặt hàng nào đó cách đây hai năm, và giờ khi muốn tăng số lượng mua cùng một mặt hàng đó, thì giá đã tăng khoảng 50%, 60% đối với một số sản phẩm”

Theo ông Pevkur, sự tăng giá đột ngột này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kế hoạch chi tiêu quốc phòng của NATO, nhất là trong bối cảnh châu Âu phải gánh vác phần lớn trách nhiệm viện trợ tài chính, vũ khí cho Ukraine khi Mỹ bắt đầu chuyển trọng tâm sang các khu vực khác.

Bộ trưởng Pevkur mô tả tình hình này là một vấn đề “con gà và quả trứng”, trong đó các quốc gia phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trên thị trường, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu lại không sẵn lòng tăng cường đầu tư cho đến khi các chính phủ ký kết hợp đồng.

Ông Pevkur cảnh báo châu Âu không thể chờ đến năm 2030 mới nâng cao năng lực quân sự, vì nguy cơ Nga khiêu khích NATO có thể xảy ra ngay trong năm nay hoặc năm tới.

Xu hướng tăng giá vũ khí xuất hiện trong bối cảnh các đồng minh NATO đang tăng chi tiêu quân sự. Ảnh: newsbytes

Để ứng phó, một số sáng kiến đang được bàn thảo, như việc Anh xem xét thành lập “ngân hàng quốc phòng” để hỗ trợ tái vũ trang cho các nước Bắc Âu. Đồng thời, Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự kiến gặp gỡ các tập đoàn quốc phòng lớn nhằm thúc đẩy đầu tư và tăng sản lượng.

Theo giới phân tích, việc duy trì chi tiêu quốc phòng cao, cải thiện khả năng sẵn sàng quân sự và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội khối là các yếu tố then chốt để nâng cao khả năng phòng thủ và răn đe của NATO trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp.

Nhật Lệ

Nguồn: Ukrinform, Bloomberg, RBC-ukraine