Công nghệ phương Tây bị thu giữ đang tái định hình cán cân quyền lực ở Trung Đông như thế nào?

Chiến trường tại Ukraine, Yemen và vùng Levant đang trở thành một “băng chuyền công nghệ”. Mỗi khi một tên lửa công nghệ cao không phát nổ, hay một máy bay không người lái bị đánh chặn bằng tác chiến điện tử, các mảnh vỡ của chúng hiếm khi nằm yên tại nơi rơi xuống.

Hệ lụy từ sự “rò rỉ” công nghệ này không chỉ giới hạn ở Trung Đông.

Trong nhiều thập kỷ, chiến trường hiện đại không chỉ còn là nơi tranh giành lãnh thổ hay gây sức ép chính trị. Tại Trung Đông, xung đột ngày nay đã biến thành một “phòng thí nghiệm” quân sự có độ tinh vi và mức độ rủi ro cao bậc nhất thế giới.

Trong thời gian dài, Mỹ và Israel duy trì ưu thế vượt trội về công nghệ quân sự. Các dòng UAV, tên lửa và hệ thống tác chiến điện tử của họ từng được xem là chuẩn mực của chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, một thực tế mới đang dần hình thành. Truyền thông và giới chức quân sự Iran hiện công khai khẳng định rằng mọi khí tài phương Tây bị mất trên chiến trường đều có thể trở thành “bản thiết kế” cho ngành công nghiệp quốc phòng của Tehran.

Chiến lược “đảo ngược công nghệ” này không đơn thuần là sao chép phần cứng. Nó còn nhằm phá vỡ huyền thoại về sự bất khả chiến bại của công nghệ quân sự phương Tây.

Sự ra đời của “nhà máy bóng tối”

Câu chuyện thành công của Iran trong lĩnh vực đảo ngược công nghệ thực sự bắt đầu từ năm 2011, khi Tehran thu giữ được UAV tàng hình RQ-170 Sentinel của Mỹ. Khi đó, nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng Iran khó có thể giải mã được bí mật của một hệ thống phức tạp như vậy. Nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại.

Máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel của Mỹ bị Iran thu giữ và trưng bày năm 2012. Ảnh: Getty Images

Chỉ vài năm sau, Iran đã cho ra đời các mẫu Shahed-171 và Saegheh. Đây không chỉ là những bản sao về hình thức, mà là các nền tảng tác chiến hoạt động thực sự, tận dụng dữ liệu khí động học và logic điều khiển bay thu được từ mẫu UAV bị bắt giữ.

Đến năm 2026, quá trình này đã được công nghiệp hóa. Chiến trường tại Ukraine, Yemen và Levant trở thành nguồn cung công nghệ liên tục. Khi một tên lửa hiện đại không kích nổ hoặc một UAV bị chế áp điện tử, các mảnh vỡ của chúng thường nhanh chóng được đưa tới các cơ sở chuyên biệt.

Tại đây, các kỹ sư tiến hành cái gọi là “giám định kỹ thuật chiến trường”, phân tích cảm biến, vật liệu sợi carbon và hệ thống dẫn đường nhằm truy tìm “DNA công nghệ” của vũ khí. Sau khi giải mã, công nghệ đó sẽ được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu chiến lược riêng của Iran.

Các máy bay không người lái “Kaman 12” và “Shahed-171”, do các chuyên gia Iran thiết kế và chế tạo, đã được ra mắt tại một triển lãm thành tựu quân sự tổ chức ở Imam Khomeini Musalla.

Lợi thế bất đối xứng và bài toán chi phí chiến tranh

Tác động lớn nhất của xu hướng này nằm ở khía cạnh kinh tế quân sự.

Học thuyết quân sự truyền thống dựa trên việc sử dụng công nghệ đắt đỏ và vượt trội để áp đảo đối phương. Một tên lửa đánh chặn của Mỹ hay Israel có thể tiêu tốn hơn 2 triệu USD. Trong khi đó, các UAV được Iran phát triển dựa trên công nghệ đảo ngược thường có chi phí dưới 30.000 USD.

Điều này tạo ra một “bất cân xứng chi phí” nghiêng về phía lực lượng nổi dậy hoặc các cường quốc khu vực. Nếu đối thủ phải chi hàng triệu USD để bắn hạ một đàn UAV chỉ trị giá vài nghìn USD, cuộc chiến sẽ nhanh chóng trở nên khó duy trì về mặt tài chính đối với phía giàu có hơn.

Đó chính là bản chất của chiến tranh bất đối xứng. Thông qua việc đảo ngược công nghệ phương Tây, Iran gần như đã bỏ qua hàng chục năm chi phí nghiên cứu – phát triển, đồng thời tận dụng chính ngân sách công nghệ của phương Tây để chống lại họ.

Phái bộ thường trực của Iran tại Liên hợp quốc đã công bố các điều kiện để mua máy bay không người lái Shahed của Iran.

“Phòng thí nghiệm chiến trường”

Giới chức quân sự Iran thường mô tả các cuộc xung đột hiện nay như một “phòng thí nghiệm nghiên cứu”. Đây là sự thay đổi lớn trong tư duy chiến tranh.

Theo cách nhìn này, một nhiệm vụ thất bại không đồng nghĩa với tổn thất hoàn toàn. Nếu một hệ thống vũ khí bị đánh chặn, dữ liệu thu được từ vụ đánh chặn đó sẽ được sử dụng để nâng cấp phiên bản kế tiếp.

Quá trình cải tiến diễn ra với tốc độ đáng kể. Trong hệ thống mua sắm quốc phòng phương Tây, một bản vá phần mềm hay nâng cấp phần cứng có thể mất nhiều năm để vượt qua các tầng thủ tục hành chính. Nhưng tại những “nhà máy bóng tối” ở Trung Đông, sự thay đổi có thể diễn ra chỉ trong vài tháng.

Hệ thống phòng thủ chống rocket Iron Dome của Israel (phải) và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ trong một cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Israel ngày 8/3/2018. Ảnh: Getty Images

Các kỹ sư theo dõi cách hệ thống Iron Dome của Israel hay Patriot của Mỹ phản ứng với từng tần số cụ thể, sau đó điều chỉnh tên lửa hoặc UAV được đảo ngược công nghệ nhằm khai thác các điểm yếu tương ứng. Theo nghĩa đó, chiến trường trở thành nơi thử nghiệm thực địa tối thượng cho các đổi mới quân sự.

Mạng lưới phổ biến công nghệ toàn cầu

Tác động của sự “rò rỉ công nghệ” này không chỉ giới hạn ở Trung Đông.

Một trục hợp tác quốc phòng mới đang nổi lên, trong đó công nghệ thu được từ chiến trường Trung Đông được chia sẻ với các đối tác như Nga và Trung Quốc. Đổi lại, Iran nhận được các linh kiện tiên tiến mà nước này chưa thể tự sản xuất trong nước.

Mạng lưới đó đã hình thành một thị trường công nghệ quân sự thứ cấp, vượt ra ngoài các lệnh trừng phạt và cơ chế kiểm soát xuất khẩu của phương Tây. Khi một vũ khí phương Tây bị thu giữ, bí mật của nó không còn thuộc về riêng một quốc gia, mà trở thành một phần trong “cơ sở dữ liệu chung” của các nước muốn thách thức trật tự toàn cầu hiện tại.

Sự “dân chủ hóa” của vũ khí công nghệ cao đồng nghĩa với việc những năng lực quân sự từng chỉ dành cho siêu cường nay đang dần trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều chủ thể khác nhau.

Thế lưỡng nan của phương Tây

Xu hướng này đang tạo ra bài toán khó cho các tập đoàn quốc phòng phương Tây: làm thế nào để triển khai công nghệ tối tân mà không biến nó thành “chiến lợi phẩm” cho các đội ngũ đảo ngược công nghệ?

Nỗi lo đó đã thúc đẩy việc phát triển các “công tắc hủy” và cơ chế tự phá hủy trong khí tài điện tử hiện đại. Tuy nhiên, các kỹ sư Iran được cho là ngày càng thành thạo trong việc vượt qua những lớp bảo vệ này.

Phương Tây vì thế đứng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục triển khai các hệ thống công nghệ cao và chấp nhận nguy cơ bị sao chép, hoặc hạn chế sử dụng khí tài tiên tiến nhất, đồng nghĩa với việc lực lượng trên thực địa có thể rơi vào thế bất lợi.

Đây là một dạng bế tắc chiến lược mới. Chính mức độ tinh vi khiến vũ khí phương Tây trở nên hiệu quả cũng đồng thời biến chúng thành “mục tiêu săn lùng” giá trị nhất đối với các nhóm kỹ sư đảo ngược công nghệ.

Sự kết thúc của thế độc quyền công nghệ

Khẳng định rằng “chiến trường là phòng thí nghiệm nghiên cứu” không chỉ mang tính tuyên truyền. Nó phản ánh sự suy giảm của thế độc quyền công nghệ quân sự phương Tây.

Kỷ nguyên mà chỉ một vài quốc gia nắm giữ chìa khóa của khoa học quân sự tiên tiến đang dần khép lại. Thông qua sự kiên trì, kỹ thuật giám định chiến trường và khả năng tận dụng cơ hội chiến lược, Iran đã xây dựng được một ngành công nghiệp quốc phòng biết cách phát triển từ chính những gì đối thủ để lại.

Trong tương lai của các cuộc xung đột từ năm 2026 trở đi, trọng tâm có thể sẽ không còn nằm ở việc ai sở hữu loại vũ khí “tốt nhất”, mà là ai có khả năng thích nghi nhanh hơn.

Trong thời đại chiến tranh hiện đại, bên chiến thắng thực sự có thể là bên biết biến một mảnh công nghệ thu giữ được thành công cụ phản kháng trước khi trận chiến tiếp theo bắt đầu. “Phòng thí nghiệm chiến trường” đã mở cửa, và những kết quả từ đó đang làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.

Thanh Liên