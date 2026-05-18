Hành động quân sự không thể xóa sổ kho vũ khí của Hezbollah

Một nguồn tin an ninh cấp cao của Israel thừa nhận, ngay cả khi chiếm đóng toàn bộ miền nam Li-băng, quân đội nước này cũng không thể hủy diệt hoàn toàn kho vũ khí của Hezbollah. Lối thoát duy nhất là một bước đột phá về chính trị.

Hình ảnh cho thấy sự di chuyển của các phương tiện quân sự và xe tăng Israel xung quanh làng al-Aadaissah gần biên giới Lebanon-Israel vào ngày 13 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Anadolu.

Phát biểu trên đài truyền hình công cộng KAN của Israel, nguồn tin an ninh khẳng định các chiến thuật hiện tại như ám sát có chủ đích hay tấn công cơ sở hạ tầng chỉ làm suy yếu một phần, chứ không phải giải pháp triệt để loại bỏ mối đe dọa từ Hezbollah.

Hiện tại, Israel đang phải chi khoảng 171.500 USD cho mỗi biện pháp phòng thủ nhằm giảm thiểu thiệt hại từ máy bay không người lái (UAV) của nhóm vũ trang này. Nguồn tin lưu ý khoản chi phí này “không phải là giải pháp” cho cuộc xung đột cốt lõi. Để thay đổi thực trạng chiến trường, Tel Aviv bắt buộc phải kết hợp giữa năng lực răn đe lâu dài và các nỗ lực ngoại giao.

Tuần này, Lebanon và Israel đã tiến hành vòng đàm phán trực tiếp thứ ba tại Washington (Mỹ). Mục tiêu của chính phủ Li-băng là đưa toàn bộ vũ khí tại nước này bao gồm cả kho vũ khí của Hezbollah ,dưới sự kiểm soát hoàn toàn của nhà nước.

Trong khi đó, lập trường của Hezbolla là kiên quyết từ chối giải trừ quân bị và bảo lưu khả năng chiến đấu.

Sự khác biệt quá lớn này là lý do khiến các lệnh ngừng bắn trước đây thất bại, bất chấp việc bạo lực xuyên biên giới đang leo thang nghiêm trọng.

Theo số liệu chính thức từ Beirut, kể từ khi Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào ngày 2 tháng 3, hơn 2.969 người chết và 9.112 người bị thương tại Lebanon. 1,6 triệu người đã phải di dời nhà cửa. Cơ sở hạ tầng tại miền nam Lebanon bị tàn phá nghiêm trọng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nhức nhối.

Trong một diễn biến khác tại dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đã gần hoàn thành mục tiêu cốt lõi của cuộc chiến: tiêu diệt toàn bộ những kẻ dàn dựng vụ thảm sát ngày 7/10/2023.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi quân đội Israel xác nhận Izz al-Din al-Haddad, chỉ huy cánh vũ trang của Hamas, đã tử trận trong một cuộc không kích vào ngày 15/5/2026.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: i24 news english

Phát biểu trong cuộc họp nội các, Thủ tướng Netanyahu nói: "Tôi đã hứa rằng từng kẻ chủ mưu vụ thảm sát và bắt cóc con tin sẽ bị tiêu diệt đến người cuối cùng, và chúng ta đang rất gần hoàn thành nhiệm vụ này"

Trước al-Haddad, chiến dịch tình báo và quân sự của Israel cũng đã hạ gục nhiều thủ lĩnh tối cao của Hamas, bao gồm Yahya Sinwar và Mohammed Deif , những tổng công trình sư đứng sau vụ tấn công khiến 1.221 người thiệt mạng tại Israel.

Nhật Lệ

Nguồn: Anadolu, Middleeastmonitor