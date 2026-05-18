Phần Lan điều tiêm kích ứng phó nghi vấn hoạt động máy bay không người lái

Ngày 17/5, theo thông tin do đài truyền hình Yle đưa tin, không quân Phần Lan đã điều động các tiêm kích F/A-18 Super Hornet tại khu vực Pirkanmaa ở phía đông nam nước này sau khi xuất hiện nghi vấn về hoạt động của máy bay không người lái (drone).

Phần Lan điều tiêm kích ứng phó nghi vấn hoạt động máy bay không người lái. Ảnh: Tass

Theo Yle, lực lượng quốc phòng Phần Lan xác nhận đã tăng cường các biện pháp kiểm soát và giám sát tại khu vực liên quan, song chưa công bố chi tiết về nguồn gốc hay mục đích của thiết bị bay bị nghi phát hiện trong không phận nước này.

Trước đó, ngày 15/5, truyền thông Phần Lan đưa tin một thiết bị bay không người lái có thể đã xuất hiện trên bầu trời khu vực Uusimaa, nơi có thủ đô Helsinki. Sự việc khiến sân bay Helsinki phải tạm thời đình chỉ hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn hàng không. Các chuyến bay sau đó đã được nối lại và hoạt động sân bay trở lại bình thường.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb sau đó cho biết giới chức chưa xác định có mối đe dọa quân sự trực tiếp nào liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, nhà chức trách nước này vẫn duy trì tình trạng cảnh giác cao đối với các hoạt động bay không xác định trong không phận quốc gia.

Phần Lan điều động máy bay chiến đấu F/A-18 trong bối cảnh cảnh báo về máy bay không người lái gần sân bay Helsinki. Ảnh: aviationa2z

Trong thời gian gần đây, Phần Lan nhiều lần ghi nhận các vụ phát hiện máy bay không người lái hoặc vật thể bay lạ gần các khu vực trọng yếu. Các cơ quan chức năng nước này cho rằng việc xuất hiện các thiết bị bay không được kiểm soát đặt ra nguy cơ đối với an ninh hàng không cũng như an ninh quốc gia.

Giới chức Helsinki trước đó từng lên tiếng chỉ trích các vụ xâm nhập không phận và rơi thiết bị bay liên quan đến máy bay không người lái của Ukraine, cho rằng các sự cố như vậy là “không thể chấp nhận được”.

Phần Lan hiện tăng cường giám sát an ninh sau khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2023. Quốc gia Bắc Âu này có đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga và thường xuyên theo dõi chặt chẽ các diễn biến quân sự cũng như hoạt động trên không tại khu vực Baltic và Bắc Âu.

Lê Hà.

Nguồn: Tass