Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại, yêu cầu Thái Lan tái cam kết ngừng bắn với Campuchia

Ngày 15/11, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo, Mỹ đã gửi công hàm tạm đình chỉ các cuộc đàm phán khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng giữa hai bên, yêu cầu Bangkok tái khẳng định cam kết thực thi thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia trước khi tiến trình thương lượng tiếp tục.

Tàu hàng tại cảng Khlong Toei, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Thông tin này được Thái Lan công bố sau khi nước này từ chối thực hiện một số nội dung của thỏa thuận đình chiến do căng thẳng biên giới tái bùng phát.

Trong buổi họp báo ngày 15/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết, công hàm này được Phó đại diện thương mại Mỹ gửi vào ngày 14/11.

Ông Balankura khẳng định, đã nhiều lần nhấn mạnh vấn đề về an ninh và an toàn, đặc biệt liên quan đến quan hệ song phương giữa Thái Lan và Campuchia không nên bị gắn với quá trình đàm phán thương mại giữa Thái Lan và Mỹ. Chính phủ Thái Lan tiếp tục theo đuổi chính sách mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế thông qua đàm phán thỏa thuận thương mại tự do (FTA), tìm kiếm thị trường mới và tham gia các khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế nhằm duy trì và củng cố năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Thái Lan ghi nhận vai trò xây dựng của Mỹ trong hỗ trợ Thái Lan và Campuchia giảm căng thẳng, thúc đẩy lộ trình hòa bình.

Hồi đầu tuần, Bangkok tuyên bố tạm dừng thực hiện thỏa thuận ngừng bắn sau khi một binh sĩ Thái Lan bị thương do vụ nổ mìn ở biên giới mà nước này cáo buộc là do Campuchia đặt. Quyết định này được cho là sẽ làm gia tăng nguy cơ bùng phát xung đột quân sự trở lại trong khu vực.

Đêm 14/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, khẳng định vai trò trung gian của Washington và bày tỏ hy vọng ngăn chặn một cuộc đối đầu lớn hơn. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến nỗ lực sử dụng cả ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao nhằm khuyến khích Bangkok và Phnom Penh giữ cam kết hòa bình.

Theo giới quan sát, việc Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với một đối tác khu vực lớn như Thái Lan đặt ra câu hỏi về tác động kinh tế ngắn hạn (dòng chảy đầu tư, điều chỉnh thuế) và rủi ro chính trị lâu dài nếu mâu thuẫn biên giới không được xử lý thỏa đáng. Lộ trình giải quyết sẽ phụ thuộc vào nỗ lực ngoại giao cấp cao trong những ngày tới và việc cả Bangkok lẫn Phnom Penh có chấp nhận các bước giảm leo thang hay không.

Ngọc Liên

Nguồn: Thai PBS, Reuters