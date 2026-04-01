Mỹ điều thêm tàu sân bay tới Trung Đông

Mỹ đang tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông khi triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay, trong bối cảnh căng thẳng với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tình hình khu vực diễn biến phức tạp.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush thuộc lớp Nimitz đã rời Căn cứ Hải quân Norfolk, bang Virginia để tiến tới Trung Đông. Ảnh: The Economic Times

Theo Hải quân Mỹ, tàu sân bay USS George H.W. Bush thuộc lớp Nimitz đã rời Căn cứ Hải quân Norfolk, bang Virginia ngày 31/3 cùng các tàu hộ tống để tiến tới Trung Đông. Dự kiến, nhóm tác chiến này sẽ mất vài tuần để tới khu vực.

Các quan chức Mỹ cho biết, động thái này có thể nâng tổng số tàu sân bay hiện diện trong hoặc gần Trung Đông lên ba chiếc. Hiện tàu USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Biển Ả Rập, trong khi tàu USS Gerald R. Ford đang neo đậu tại Croatia để bảo trì. Nếu cả ba tàu sân bay được triển khai, đây sẽ là một trong những đợt tăng cường sức mạnh hải quân đáng kể của Mỹ tại Trung Đông trong thời gian gần đây.

Song song với lực lượng hải quân, Mỹ cũng tăng cường triển khai binh sĩ. Hàng nghìn quân nhân, trong đó có lực lượng thuộc Sư đoàn Dù số 82, đã và đang được điều động tới khu vực. Một phần trong số này thuộc kế hoạch luân chuyển định kỳ, song cũng có các đơn vị được bổ sung nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, các đơn vị Thủy quân lục chiến cũng được tăng cường hiện diện, với các tàu đổ bộ chở hàng nghìn binh sĩ đã tới Trung Đông và thêm lực lượng đang tiếp tục được triển khai từ Mỹ.

Theo các quan chức Mỹ, việc tăng cường lực lượng nhằm củng cố khả năng ứng phó trong nhiều kịch bản khác nhau. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ chưa công bố chi tiết về nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị được điều động, cũng như kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, Washington duy trì nhiều phương án, song không công khai các bước đi cụ thể. Ông nhấn mạnh việc giữ bí mật chiến lược là cần thiết, đồng thời khẳng định mục tiêu vẫn là tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại, tránh các hành động quân sự vượt mức cần thiết.

Giới quan sát nhận định, việc Mỹ đồng thời triển khai thêm tàu sân bay và lực lượng trên bộ cho thấy mức độ sẵn sàng quân sự được nâng cao, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và khó lường.

Minh Phương

Nguồn: AP, WSJ, Ynet News