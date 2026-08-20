Lãnh đạo EU khẳng định ủng hộ ICC sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các quan chức cấp cao của ICC đang điều tra những cáo buộc tội ác chiến tranh liên quan đến Israel tại Dải Gaza.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Ảnh: Euronews.

Trong tuyên bố chung ngày 19/8, hai nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh ICC đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm công lý cho các nạn nhân của những tội ác nghiêm trọng nhất trên thế giới. Theo đó, các thẩm phán và quan chức của tòa án phải có khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, không chịu sức ép từ bên ngoài.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Chủ tịch ICC Tomoko Akane, người Nhật Bản, và công tố viên cấp cao Abdoulaye Seye, người Senegal. Hai quan chức này bị Mỹ cáo buộc tham gia các nỗ lực nhằm truy tố những quan chức mà Washington cho rằng ICC không có thẩm quyền xét xử. Ông Rubio chỉ trích ICC là một thiết chế “siêu quốc gia” bị chính trị hóa và lạm dụng quyền lực, đồng thời tuyên bố Mỹ không chấp nhận những hành động mà Washington cho là xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague, Hà Lan. Ảnh: Tân Hoa Xã.

ICC đã lên án các biện pháp trên, coi đây là một cuộc tấn công nhằm vào tính độc lập của tòa án.

Động thái của Mỹ cũng vấp phải phản ứng từ một số nước châu Âu. Ngoại trưởng Hà Lan Tom Berendsen cho biết chính phủ nước này không ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Washington. Đức cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với ICC, cho rằng tòa án đang thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Mỹ và Israel không phải thành viên ICC, trong khi Palestine gia nhập Quy chế Rome năm 2015, cho phép tòa án xem xét các cáo buộc về tội ác xảy ra trên lãnh thổ Palestine.

Hiện cả 27 quốc gia thành viên EU đều là thành viên ICC. Tuy nhiên, việc ICC phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn gây tranh luận trong nội bộ khối, khi một số nước châu Âu chưa đưa ra cam kết rõ ràng về việc thực thi lệnh bắt giữ nếu ông Netanyahu đến lãnh thổ của họ.

Trong khi đó, một số nghị sĩ Nghị viện châu Âu kêu gọi EU có phản ứng mạnh mẽ hơn trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ, trong đó có đề xuất kích hoạt “Quy chế ngăn chặn” nhằm bảo vệ các doanh nghiệp và tổ chức tài chính của EU trước tác động của các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ.

Minh Phương

Nguồn: Euronews.