Nhiều nước phản ứng đề xuất thuế mới của chính quyền Mỹ

Ngay sau khi Mỹ công bố đề xuất áp dụng các mức thuế bổ sung đối với 60 nền kinh tế, nhiều quốc gia đã đưa ra phản ứng, bày tỏ quan ngại về cách tiếp cận thương mại của Washington trong bối cảnh các biện pháp thuế quan tiếp tục được điều chỉnh và mở rộng trên cơ sở các khuôn khổ pháp lý mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế mới 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Reuters..

Liên minh châu Âu (EU) phản ứng mạnh mẽ trước kế hoạch áp đặt các mức thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng những biện pháp này là “phi lý,” “không có cơ sở” và có nguy cơ làm tổn hại các cam kết thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Tại khu vực Mỹ Latinh, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ngày 4/6 đã lên tiếng chỉ trích đề xuất áp thuế 25% đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Brazil, cho rằng quyết định này được đưa ra khi các cuộc đàm phán thương mại chưa hoàn tất. Ông Lula nhấn mạnh Brazil sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào và sẵn sàng mở rộng hợp tác kinh tế với các quốc gia khác nếu Mỹ hạn chế nhập khẩu hoặc đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh.

Trong khi đó, Australia cho rằng lập luận áp thuế của Mỹ là thiếu cơ sở, đồng thời Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhận định đã xuất hiện sự thay đổi mang tính tư tưởng trong cách tiếp cận thương mại của Washington, khi cho rằng thuế quan không còn bị nhìn nhận như quan điểm truyền thống về tác động tiêu cực đối với chính nền kinh tế áp dụng.

Các container hàng hóa được xếp chồng tại một bến cảng thuộc Cảng Los Angeles ở Long Beach, California, Mỹ, ngày 10/3/2026. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Washington vừa công bố một động thái thương mại mới, theo đó đề xuất áp dụng các mức thuế bổ sung đối với 60 nền kinh tế, với lý do các đối tác này chưa thực thi đầy đủ quy định về cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), danh sách bị ảnh hưởng trải rộng trên nhiều khu vực kinh tế lớn, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Israel, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Vương quốc Anh, Nga và nhiều quốc gia khác. Trong đó, sáu nền kinh tế, gồm Canada và Liên minh châu Âu (EU), dự kiến chịu mức thuế bổ sung 10%, do đã có các thỏa thuận thương mại song phương hoặc cơ chế liên quan đến lao động cưỡng bức với Mỹ. Phần còn lại, gồm 54 nền kinh tế, trong đó có Ấn Độ, sẽ chịu mức thuế bổ sung 12%.

Động thái này được đánh giá là bước đi mới trong chính sách thương mại của Washington, trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ trước đó đã ra phán quyết cho rằng một số biện pháp thuế quan toàn cầu từng được áp dụng là không phù hợp về mặt pháp lý. Sau phán quyết này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm kiếm các cơ sở pháp lý khác nhằm duy trì các biện pháp gây sức ép thương mại, trong đó Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 được xem là công cụ trọng tâm.

Thanh Hằng