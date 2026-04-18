Mỹ cảnh báo kịch bản "Trân Châu Cảng không gian" từ vũ khí hạt nhân Nga

Tướng Stephen Whiting, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ vừa đưa ra cảnh báo về việc Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo, đe dọa gây ra một cuộc tấn công làm tê liệt hạ tầng công nghệ toàn cầu.

Tướng Stephen Whiting, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ, cho biết chính quyền Trump “rất lo ngại” về kế hoạch của Điện Kremlin. Ảnh SCMP

Trong các báo cáo mới nhất, giới chức quốc phòng Mỹ nhận định Nga đang phát triển một loại vũ khí hạt nhân đặt trong không gian nhằm mục tiêu diệt vệ tinh. Nếu một vụ nổ hạt nhân xảy ra trên quỹ đạo, xung điện từ (EMP) có thể phá hủy hoặc vô hiệu hóa tới 80% vệ tinh đang hoạt động.

Tướng Whiting gọi đây là kịch bản “Trân Châu Cảng không gian” - một đòn tấn công bất ngờ khiến quân đội Mỹ và đồng minh bị “mù” khả năng giám sát và mất liên lạc hoàn toàn ngay khi xung đột bắt đầu.

Theo ông Whiting, Mỹ có kế hoạch tăng gấp đôi đầu tư vào quốc phòng không gian lên 71 tỷ đô la mỗi năm. Các đồng minh của Washington cũng nên tăng chi tiêu trong lĩnh vực này nếu muốn tránh phải đối mặt với một “Trận Trân Châu Cảng trong không gian”.

Ông tuyên bố: “Lĩnh vực không gian đã thay đổi về cơ bản trong thập kỷ qua do những mối đe dọa mà chúng ta hiện đang thấy trong không gian, nơi Trung Quốc và Nga đang chế tạo một loạt vũ khí không gian có khả năng hoạt động”.

Vị tướng này tin rằng cuộc chiến tranh lớn tiếp theo "rất có thể sẽ là một cuộc chiến bắt đầu từ ngoài không gian."

Tàu Soyuz MS-25 tách khỏi trạm vũ trụ vào ngày 23 tháng 9 năm 2024. Ảnh: MSN

Không chỉ ảnh hưởng đến quân sự, các chuyên gia cảnh báo một vụ nổ như vậy sẽ đưa nhân loại trở về thời kỳ “tiền kỹ thuật số”, khiến hệ thống GPS tê liệt hoàn toàn, gây hỗn loạn cho hàng không, hàng hải và vận tải mặt đất. Internet vệ tinh và mạng di động toàn cầu sẽ bị gián đoạn diện rộng. Các giao dịch ngân hàng và hệ thống dự báo thời tiết bị ngưng trệ, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD.

Phía Mỹ khẳng định động thái này của Moscow vi phạm trực tiếp Hiệp ước Ngoài không gian năm 1967, vốn cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo.

Bối cảnh càng trở nên căng thẳng khi Hiệp ước hạt nhân New START vừa hết hạn vào đầu năm 2026 mà chưa có thỏa thuận thay thế.

Hiện phía Nga vẫn bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng đây là nỗ lực của Washington nhằm quân sự hóa không gian.

Nhật Lệ

Nguồn: United24media, MSN, Wion