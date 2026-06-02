8 xã miền núi vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 2/6, Đoàn kiểm tra số 1021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và một số nhiệm vụ liên quan tại 8 xã: Mường Chanh, Mường Lát, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý, Mường Lý.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã tại trụ sở xã Mường Lát.

Thực hiện Nghị quyết số 1686/NQ-UBQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025, huyện Mường Lát cũ là đơn vị giữ nguyên các xã, không thực hiện sắp xếp, bao gồm 8 xã với 88 thôn, bản, trong đó có 7 xã biên giới.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Các cơ quan khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp, kiện toàn cơ bản đầy đủ theo quy định; chức năng, nhiệm vụ từng bước được phân định rõ ràng, giảm chồng chéo, bảo đảm hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo xã Trung Lý phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả rõ nét. Các cơ quan, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn ở mức cao.

Lãnh đạo xã Mường Lát phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung đánh giá toàn diện quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn các xã, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của 8 xã trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc, bất cập các địa phương đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành; phát huy vai trò người đứng đầu gắn với trách nhiệm tập thể. Tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã, tạo động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Các địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, sắp xếp nhân sự hợp lý; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với sản phẩm cụ thể. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tăng cường công tác xây dựng đảng, bảo đảm tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị vững chắc ở cơ sở.

Hoàng Lan