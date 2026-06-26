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Mỹ cảnh báo có thể cắt nguồn khí đốt sang EU

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Mỹ mới đây cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng, nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này có thể được chuyển sang các thị trường khác nếu Brussels không điều chỉnh các quy định mới về kiểm soát phát thải khí methane. Động thái được xem là dấu hiệu cho thấy Washington sẵn sàng sử dụng vai trò nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của châu Âu để gây sức ép trong các cuộc đàm phán chính sách.

Mỹ cảnh báo có thể cắt nguồn khí đốt sang EU

Mỹ mới đây cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng, nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này có thể được chuyển sang các thị trường khác nếu Brussels không điều chỉnh các quy định mới về kiểm soát phát thải khí methane. Động thái được xem là dấu hiệu cho thấy Washington sẵn sàng sử dụng vai trò nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của châu Âu để gây sức ép trong các cuộc đàm phán chính sách.

Mỹ cảnh báo có thể cắt nguồn khí đốt sang EU

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: Bloomberg

Phát biểu với hãng tin Bloomberg ngày 25/6, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết nếu EU không cải cách đáng kể quy định hiện hành, các lô hàng LNG của Mỹ sẽ “chảy đến những thị trường khác”. Ông Wright cảnh báo việc duy trì các quy định theo kế hoạch sẽ gây ra “những tổn thất nghiêm trọng” cho châu Âu, đồng thời cho rằng điều này là không cần thiết.

Theo kế hoạch của EU, từ năm 2027, khí đốt nhập khẩu vào khối sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về giám sát, báo cáo và xác minh lượng khí methane phát thải, tương đương với yêu cầu áp dụng đối với các nhà sản xuất trong EU. Brussels cho rằng đây là biện pháp cần thiết nhằm cắt giảm phát thải methane - một trong những loại khí nhà kính có tác động mạnh đến biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, Mỹ cùng với Qatar, Algeria và Nigeria đã đề nghị EU sửa đổi hoặc trì hoãn việc thực thi quy định này. Các nước xuất khẩu LNG cho rằng hệ thống khai thác, đường ống và cơ sở xử lý khí đốt tại Mỹ có quy mô rất lớn, khiến việc đo lường chính xác lượng khí methane phát thải đối với từng lô hàng xuất khẩu gần như không khả thi. Họ cũng cho rằng sự thiếu rõ ràng về các chế tài xử phạt đang làm giảm động lực ký kết các hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn với khách hàng châu Âu.

Mỹ cảnh báo có thể cắt nguồn khí đốt sang EU

Mỹ cảnh báo có thể cắt nguồn khí đốt sang EU. Ảnh: Inspenet

Về phía EU, Cao ủy Năng lượng Dan Jorgensen bác bỏ đề xuất nới lỏng quy định, khẳng định khối sẽ không đánh đổi các tiêu chuẩn môi trường trước sức ép từ các nhà cung cấp năng lượng. Vấn đề này dự kiến sẽ tiếp tục được các bộ trưởng năng lượng EU thảo luận tại cuộc họp ở Luxembourg.

Sau khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022 và các lệnh trừng phạt được áp đặt đối với Moscow, EU đã thay thế phần lớn khí đốt đường ống từ Nga bằng LNG nhập khẩu từ Mỹ. Sự thay đổi này giúp Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho EU, song cũng làm gia tăng mức độ phụ thuộc của khối vào nguồn năng lượng từ Washington. Trong bối cảnh đó, những bất đồng mới về quy định môi trường đang tạo thêm sức ép đối với quan hệ năng lượng giữa hai bên.

Lê Hà.

Nguồn: Bloomberg, RT

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Từ khóa:

#năng lượng #Liên minh châu âu #Mỹ cảnh báo #Quy định mới #nhà cung cấp #Kiểm soát

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