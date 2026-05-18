EU đối mặt khó khăn tích trữ khí đốt

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang ghi nhận tốc độ bơm khí vào các kho dự trữ dưới lòng đất ở mức thấp kỷ lục trong nhiều ngày liên tiếp, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị và giá cả tăng cao.

EU đối mặt khó khăn tích trữ khí đốt trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao. Ảnh: Reuters

Dẫn số liệu từ Hiệp hội Cơ sở hạ tầng Khí đốt châu Âu (GIE), Gazprom cho biết tốc độ tích trữ khí đốt của EU trong tuần qua liên tiếp xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận. Theo phía Nga, tình trạng này phản ánh áp lực ngày càng lớn lên nguồn cung năng lượng của châu Âu trong giai đoạn nhu cầu tăng cao.

Gazprom cho rằng một trong những nguyên nhân là biến động tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến căng thẳng ở khu vực eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Bên cạnh đó, thời tiết lạnh hơn bình thường tại châu Âu cũng được xem là yếu tố làm tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng, khiến tốc độ tích trữ giảm xuống.

Trước đó, một số báo cáo ngành năng lượng cho biết nhập khẩu LNG từ Nga vào EU đã tăng trong những tháng gần đây, bất chấp mục tiêu của khối này là giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga vào năm 2027. Các quốc gia như Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha được cho là những điểm đến chính của nguồn cung LNG.

Áp lực ngày càng gia tăng đối với EU trong việc đưa ra giải pháp “cụ thể” cho cuộc khủng hoảng năng lượng. Ảnh: Politico

Dù EU đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, khu vực này vẫn phụ thuộc đáng kể vào LNG từ Mỹ và Nga trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và biến động thị trường năng lượng. Một số chuyên gia năng lượng cho rằng các cú sốc địa chính trị gần đây đã khiến quá trình chuyển đổi nguồn cung của châu Âu trở nên phức tạp hơn.

Trong khi đó, phía Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tái định hình quan hệ năng lượng với các thị trường “ổn định hơn” nếu EU tiếp tục giảm nhập khẩu. Tuy nhiên, Moscow cũng nhận định rằng châu Âu cuối cùng có thể buộc phải điều chỉnh chính sách năng lượng do áp lực chi phí và nhu cầu công nghiệp. Hiện các số liệu và đánh giá về mức dự trữ khí đốt của EU vẫn tiếp tục được theo dõi sát sao trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động khó lường.

Lê Hà.

Nguồn: RT