Mỹ cân nhắc triển khai Tomahawk cho Ukraine

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đang “xem xét” việc bán tên lửa cho các quốc gia NATO khác để họ có thể chuyển giao chúng cho Ukraine.

Ảnh: Global Look Press.

Theo RT, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với Fox News rằng Washington đang cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Kiev. Ông cho biết Nhà Trắng đang “xem xét” vấn đề này.

Trước đó, một số hãng truyền thông, bao gồm tờ Wall Street Journal và The Telegraph, đưa tin Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu cụ thể việc cung cấp tên lửa từ Mỹ trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Theo Wall Street Journal, ông Trump không phản đối ý tưởng này và cũng để ngỏ khả năng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng không đưa ra cam kết cụ thể nào trong cuộc họp. Theo Axios, trước đó, tổng thống Mỹ đã phản đối việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

“Chúng tôi chắc chắn đang xem xét điều đó”, Phó tổng thống Mỹ JD Vance trả lời khi được hỏi liệu Washington có cân nhắc bán tên lửa cho các thành viên NATO khác để chuyển giao cho Kiev hay không. Khi được hỏi thêm về khả năng leo thang căng thẳng sau động thái này, ông Vance cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ là người quyết định cuối cùng hướng đi của Washington.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Keith Kellogg trả lời phỏng vấn Fox News hôm 28/9, cho biết “quyết định vẫn chưa được đưa ra” đồng thời xác nhận Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu ông Trump cung cấp tên lửa Tomahawk. Loại tên lửa này có tầm bắn lên tới 2.500 km và có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Nguồn: RT