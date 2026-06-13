Mỹ cấm truy cập từ nước ngoài vào AI Mythos của Anthropic

Chính phủ Mỹ vừa chính thức áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với việc truy cập các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp của Anthropic, bao gồm Mythos, từ bên ngoài lãnh thổ nước này.

Mỹ cấm truy cập từ nước ngoài đối với hệ thống AI “Mythos” của Anthropic. Ảnh: Shutterstock.

Theo thông báo của Anthropic hôm 12/6, các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã ban hành hướng dẫn kiểm soát xuất khẩu, theo đó ngăn chặn toàn bộ công dân nước ngoài tiếp cận hai mô hình Fable 5 và Mythos 5. Biện pháp này cũng áp dụng đối với công dân nước ngoài đang sinh sống tại Mỹ, khiến các nhân sự quốc tế đang làm việc tại Anthropic không thể sử dụng Mythos.

Để tuân thủ quy định, Anthropic cho biết đã tạm dừng cung cấp dịch vụ Fable 5 và Mythos 5 cho toàn bộ khách hàng.

Công ty cho biết họ nhận được thông báo từ chính phủ vào chiều cùng ngày, song văn bản không nêu chi tiết các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

Anthropic nhận định động thái này có thể xuất phát từ lo ngại về các kỹ thuật “bẻ khóa” có khả năng vượt qua cơ chế an toàn của mô hình, song cho rằng đây có thể là sự hiểu lầm.

Trong khi đó, theo hãng tin Axios, Bộ Thương mại Mỹ bày tỏ quan ngại về rủi ro an ninh sau khi xuất hiện thông tin cho rằng một công ty đã vượt qua được lớp bảo vệ của Mythos, dẫn tới quyết định áp dụng biện pháp hạn chế. Nguồn tin cũng cho biết chính phủ từng cân nhắc tạm dừng phát hành mô hình trước khi chuyển sang biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Mythos được đánh giá là mô hình AI có khả năng phát hiện lỗ hổng bảo mật ở mức độ chuyên gia, gây chú ý lớn trong giới an ninh mạng quốc tế. Trước đó, mô hình này chỉ được cung cấp giới hạn cho một số cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trước khi Fable 5 được phát hành rộng rãi.

Các chuyên gia nhận định rằng các mô hình Mythos, nếu bị sử dụng sai mục đích, có thể làm gia tăng đáng kể mức độ tinh vi của các cuộc tấn công mạng, đặc biệt trong các lĩnh vực như ngân hàng, nơi vẫn phụ thuộc vào những hệ thống công nghệ phức tạp, liên kết chặt chẽ và đã tồn tại nhiều thập kỷ.

Thúy Hà