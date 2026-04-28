Mỹ bác đề xuất eo biển Hormuz của Iran, đàm phán ngừng bắn rơi vào bế tắc

Chính phủ Mỹ đã dứt khoát bác bỏ đề xuất của Iran về việc chỉ mở một phần eo biển Hormuz như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh. Trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn rơi vào bế tắc, Iran tìm cách khẳng định quyền kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế này, còn Mỹ cảnh báo nguy cơ đối đầu leo thang và tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận những hành động như vậy.

Mỹ bác bỏ đề xuất của Iran về eo biển Hormuz trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn bế tắc. Ảnh: Reuters.

Trước đó, thông quan Pakistan, Iran đã đề xuất kế hoạch mở lại lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran. Điều này được hiểu là một nỗ lực tách riêng vấn đề eo biển Hormuz khỏi các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện, bao gồm cả chương trình hạt nhân.

Phát biểu trên Fox News ngày 27/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói: “Chúng tôi không thể chấp nhận việc Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.” Ông Rubio khẳng định lập trường của Mỹ với phát biểu rằng: “Nếu việc Iran “mở” eo biển có nghĩa là họ sẽ đánh chìm tàu nếu không được cấp phép và trả tiền, thì đó không phải là mở cửa.” Ông nói thêm: “Đây là tuyến hàng hải quốc tế không thể tranh cãi” và “Chúng tôi không thể cho phép một hệ thống mà chính quyền Iran quyết định ai được sử dụng eo biển trở thành điều bình thường.”

Mỹ cho rằng sự bế tắc trong đàm phán ngừng bắn bắt nguồn từ các xung đột phe phái nghiêm trọng trong nội bộ chính quyền Iran. Ngoại trưởng Rubio phát biểu: “Phái đoàn đàm phán của Iran phải trải qua các cuộc tham vấn nội bộ rất căng thẳng với các phe phái trước khi có thể đề xuất hay đồng ý bất cứ điều gì, điều này gây thất vọng.” Tuy nhiên, ông cũng đánh giá rằng do các cơ sở quân sự liên tục bị phá hủy và khó khăn kinh tế, Iran dường như đang khá thiện chí trong việc đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, đã lên án việc Mỹ tịch thu tàu chở dầu của Iran trên biển quốc tế, cho rằng đây là hành vi “cướp biển được hợp pháp hóa.” Ông cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa thương mại tự do và an ninh hàng hải, đồng thời khẳng định Washington phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Iran lên án việc Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu của Iran trên biển khơi. Ảnh: AFP.

Trong bối cảnh các bên tham chiến dường như vẫn còn bất đồng sâu sắc về các vấn đề bao gồm tham vọng hạt nhân của Iran và quyền tiếp cận eo biển Hormuz, giá dầu quốc tế tiếp tục đà tăng vào ngày 27/4 vượt mức 100 USD/thùng, mức cao nhất trong hai tuần.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun