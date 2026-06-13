Mũi nhọn mới của thể thao thành tích cao

Vật bãi biển là nội dung thi đấu còn khá mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, với đặc thù thi đấu hấp dẫn, mang tính đối kháng cao, dễ tiếp cận với khán giả và phù hợp với xu hướng phát triển thể thao hiện đại, vật bãi biển nhanh chóng được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế. Từ năm 2023, giải vô địch các câu lạc bộ Vật bãi biển quốc gia lần thứ nhất đã được tổ chức tại biển Sầm Sơn và được duy trì đến nay. Một điểm đáng chú ý khác là vật bãi biển cũng đã có tên trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đô vật Đặng Thị Linh của Thanh Hóa (trái) thi đấu và giành HCV tại Giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026.

Trong khi đó, trên thế giới, hệ thống thi đấu của vật bãi biển khá ổn định với các giải đấu cấp thế giới, châu lục. Hiện tại, môn này đã đưa vào Olympic trẻ và đang được vận động để đưa vào Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD). Và đương nhiên, ở Đông Nam Á, cũng có những động thái nhất định để đưa vật bãi biển vào chương trình thi đấu SEA Games.

Ở giai đoạn đầu, nhiều địa phương còn khá e dè trong việc đầu tư chuyên sâu cho nội dung này do thiếu cơ sở vật chất đặc thù hoặc chưa đánh giá hết tiềm năng của nó. Trái ngược với tâm lý chờ đợi đó, thể thao Thanh Hóa đã nhìn thấy cơ hội vàng. Với lợi thế sở hữu đường bờ biển dài, nhiều bãi biển đẹp, Thanh Hóa có sẵn “sân đấu thiên nhiên” lý tưởng để phát triển các môn thể thao bãi biển. Nhưng quan trọng hơn hết chính là tầm nhìn và quyết sách quyết liệt của các nhà quản lý.

“Về chuyên môn, vật bãi biển không quá xa lạ với các VĐV vật tự do và vật cổ điển. Luật thi đấu đơn giản hơn, thời gian ngắn hơn, tính giải trí cao, đồng thời đòi hỏi kỹ thuật và phản xạ nhanh. Không kể, kỹ thuật của môn này có nhiều nét tương đồng với vật dân tộc nên giúp VĐV thích nghi nhanh. Thanh Hóa chính là địa phương tiên phong với vật bãi biển khi mà ngay từ đầu năm 2023, đội tuyển Vật đã đưa nội dung này vào huấn luyện và tham gia đi đấu”, HLV trưởng đội tuyển Vật Thanh Hóa Nguyễn Minh Dương cho biết.

Cái hay của chiến lược phát triển vật bãi biển Thanh Hóa không phải là làm lại từ đầu, mà là sự kế thừa và nâng cấp một cách khoa học. Ban huấn luyện đội tuyển đã thực hiện một giải pháp vô cùng linh hoạt: Bồi dưỡng thêm nội dung vật bãi biển cho các VĐV đang thi đấu ở nội dung vật tự do và vật cổ điển. Với lực lượng VĐV đông đảo, chất lượng chuyên môn cao cùng hệ thống đào tạo bài bản, việc chuyển đổi và bổ sung nội dung thi đấu cho các đô vật có nhiều thuận lợi. Các VĐV chỉ cần thích nghi thêm với điều kiện thi đấu trên cát, điều chỉnh chiến thuật và hoàn thiện một số kỹ năng đặc thù là có thể tham gia tranh tài ở nội dung mới.

Đội ngũ HLV cũng không ngừng nghiên cứu, cập nhật xu hướng phát triển của vật bãi biển trên thế giới. Nhiều giáo án chuyên biệt được xây dựng phù hợp với thể trạng và đặc điểm của các đô vật xứ Thanh. Việc đầu tư đúng hướng đã nhanh chóng mang lại những tín hiệu tích cực. Các đô vật Thanh Hóa liên tục giành thành tích cao tại các giải vô địch vật bãi biển quốc gia, quốc tế. Nhiều gương mặt trẻ trưởng thành nhanh chóng, trở thành những nhân tố nổi bật của đội tuyển.

Ở lần đầu môn vật bãi biển được thi đấu trong hệ thống quốc gia là năm 2023, Thanh Hóa xếp thứ nhất toàn đoàn với 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Từ đó đến nay ở nội dung này, Thanh Hóa luôn xếp top 3 toàn quốc. Hiện tại vật bãi biển Thanh Hóa đang có một lực lượng khá dày dặn ở cả lứa tuổi vô địch và các lứa tuổi trẻ. Trong đó, những VĐV đã khẳng định được tên tuổi, đẳng cấp ở nội dung vật tự do khi chuyển sang thi đấu vật bãi biển đều đạt thành tích cao như: Đặng Thị Linh, HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á, HCV tại Beach Wrestling World Series, năm 2026; Dương Thị Nga, HCB tại Giải vật bãi biển U20 vô địch thế giới 2024; Lò Thị Hồng, HCV Giải vô địch vật bãi biển U17 châu Á năm 2026. Các VĐV này cùng hàng loạt VĐV khác của đội tuyển cũng liên tiếp giành vàng tại các giải đấu quốc gia từ năm 2023 đến nay.

Không dừng lại ở mục tiêu giành thành tích trước mắt, việc đầu tư cho vật bãi biển còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh thể thao Thanh Hóa. Những giải đấu tổ chức tại các khu du lịch biển không chỉ tạo sân chơi chuyên môn mà còn góp phần giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người xứ Thanh tới bạn bè trong nước và quốc tế.

“Để không chỉ khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội mà còn vươn xa ra châu lục, thế giới, đội tuyển Vật quan tâm đổi mới giáo án huấn luyện, đồng thời phát hiện, ươm mầm, bồi dưỡng tốt cho các tài năng thể thao. Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm với mục tiêu giành vàng ở nội dung này, toàn đội đang tập luyện đầy nghiêm túc, khí thế”, HLV trưởng Nguyễn Minh Dương cho biết.

Với nền tảng đã được xây dựng, cùng lực lượng VĐV đầy triển vọng, vật bãi biển được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành một trong những mũi nhọn đóng góp huy chương cho thể thao Thanh Hóa trong những năm tới. Quan trọng hơn, thành công của nội dung này đang khẳng định tính đúng đắn của chiến lược phát triển môn vật tỉnh nhà, nơi luôn biết phát huy thế mạnh truyền thống đồng thời chủ động đón đầu những cơ hội mới để vươn tới những đỉnh cao thành tích.

Bài và ảnh: Anh Tuân