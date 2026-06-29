“Sợi dây” gắn kết cộng đồng

Không chỉ là nơi tập hợp những người có chung sở thích, các câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ (VHVN), thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn xã Hoằng Giang đã trở thành yếu tố gắn kết cộng đồng.

Phong trào thể thao trên địa bàn xã Hoằng Giang ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Từ lâu, nhà văn hóa thôn Phượng Mao đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân. Không ai bảo ai, khoảng 17h mỗi ngày, mọi người thường tập trung đến đây để tham gia các hoạt động VHVN, TDTT. Không khí càng trở nên náo nhiệt hơn trong tiếng cười nói rộn ràng, hòa cùng tiếng hò reo, cổ vũ sôi nổi từ các trận đấu cầu lông, bóng chuyền hơi càng làm cho không gian làng quê thêm sôi động. Cũng trong khuôn viên nhà văn hóa, ở một góc sân, các em thiếu nhi nô đùa, vui chơi tham gia các trò chơi đu quay, bập bênh; người cao tuổi tham gia hoạt động dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe. Bên trong hội trường, những thành viên của CLB chèo làng Phượng Mao miệt mài tập luyện, ngân vang những làn điệu chèo đã gắn bó với người dân nơi đây từ bao đời nay. Mỗi người đều có một sở thích, tham gia các hoạt động khác nhau nhưng đều có điểm chung là được giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ những công việc trong cuộc sống cũng như gắn kết mọi người dân trong khu dân cư.

Chị Ngô Thị Nhạn, thôn Phượng Mao, chia sẻ: “Sau một ngày làm việc vất vả, điều mà chúng tôi mong chờ nhất là buổi chiều được đến nhà văn hóa thôn để tham gia các hoạt động TDTT. Từ khi tham gia các hoạt động này, tôi cảm thấy sức khỏe được cải thiện rõ rệt, quan trọng qua những buổi giao lưu tôi cũng như nhiều người dân trong thôn được gặp gỡ, chia sẻ với nhau từ những công việc hàng ngày như cách dạy con cái đến việc “giữ lửa” trong gia đình, xây dựng tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó”.

Không chỉ là điểm sáng trong hoạt động TDTT, thôn Phượng Mao cũng được biết đến với phong trào văn nghệ phát triển sôi nổi, đặc biệt người dân nơi đây vẫn đang lưu giữ và phát huy được các làn điệu chèo đặc sắc qua nhiều thế hệ thông qua hoạt động thường xuyên của các thành viên trong CLB chèo làng Phượng Mao. Để rồi không phải cần đến hội làng mà những làn điệu chèo vẫn được ngân vang trong cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây, làm cho nhịp sống làng quê thêm rộn ràng.

Trưởng thôn Phượng Mao Hàn Hải Vịnh, cho biết: "Để phong trào VHVN, TDTT ngày càng phát triển, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, thôn cũng huy động các nguồn xã hội hóa để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, đáp ứng được nhu cầu hội họp cũng như tham gia các hoạt động của người dân. Từ việc thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, bà con có thêm cơ hội được gặp gỡ, tăng cường đoàn kết và có nhiều đóng góp để cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại quê hương".

Phong trào VHVN, TDTT trên địa bàn xã Hoằng Giang những năm qua đã phát triển sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Hiện nay, 31/31 thôn đều duy trì đội, CLB VHVN, TDTT hoạt động thường xuyên, trong đó mỗi thôn có ít nhất 1 đội, CLB VHVN. Để phong trào VHVN, TDTT phát triển, từ nguồn xã hội hóa, các thôn cũng luôn quan tâm đến việc đầu tư xây dựng sân thể thao, mua sắm dụng cụ tập luyện. Cùng với đó, hàng năm xã tổ chức từ 1 - 2 giải thể thao và tích cực tham gia các giải do cấp trên tổ chức, đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia trên tinh thần tự nguyện, trong đó xã có thế mạnh về các môn thể thao như: cầu lông, bóng chuyền hơi... ngày càng phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Đến nay, xã Hoằng Giang có trên 55% người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa trên 87%.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoằng Giang Khương Bá Sơn, khẳng định: “Việc duy trì thường xuyên các hoạt động VHVN, TDTT đã và đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong đời sống của người dân. Không chỉ tạo môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần mà còn là “sợi dây” kết nối tình làng, nghĩa xóm. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ và truyền thống của quê hương để xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu