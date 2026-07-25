Văn hóa, thể thao nâng cao chất lượng sống của người dân xã Mậu Lâm

Mỗi buổi chiều, các sân chơi thể thao ở xã Mậu Lâm lại rộn ràng với những trận bóng đá, bóng chuyền, pickleball... Cách đó không xa, tại khuôn viên nhà văn hóa thôn, các đội văn nghệ cũng miệt mài tập luyện. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười nói tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi nổi. Từ sân chơi thể thao đến những buổi tập văn nghệ, các hoạt động văn hóa, thể thao đang dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống cộng đồng nơi đây.

Giữ gìn văn hóa Mường là cách để Mậu Lâm làm phong phú thêm đời sống văn hóa, văn nghệ cộng đồng.

Quệt những giọt mồ hôi lăn dài trên má sau một set bóng chuyền, bà Cao Thị Nga, thôn Đồng Yên, phấn khởi chia sẻ: "Ngày trước, buổi chiều đi làm về không khí ở thôn khá yên ắng. Giờ thì khác rồi! Chiều nào cũng vậy, cứ tầm 5 giờ là chị em trong thôn lại í ới gọi nhau ra nhà văn hóa để đánh bóng chuyền hơi hoặc tập văn nghệ. Đây cũng là dịp để chị em gặp gỡ, tâm sự, chia sẻ chuyện nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế gia đình. Tiếng cười nói rộn rã làm cho mệt mỏi tiêu tan”.

Ông Nguyễn Quang Tuân, trưởng thôn Đồng Yên, cho biết: “Thôn có nhà văn hóa, sân bóng đá mini, 2 sân bóng chuyền. Hàng năm thôn tổ chức 8 giải đấu cho các môn: bóng đá thanh niên, bóng chuyền hơi, bóng đá nhi đồng. Đặc biệt, thôn còn thành lập và phát huy câu lạc bộ (CLB) văn nghệ truyền thống, đồng thời gìn giữ môn thể thao dân tộc là đánh mảng. Thôn có hơn 200 người thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao. Đời sống văn hóa, thể thao sôi động đã giúp người dân hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn, sẵn sàng đồng lòng khi địa phương triển khai các phong trào XDNTM”.

Điểm độc đáo trong phong trào thể dục thể thao (TDTT) và văn hóa, văn nghệ (VHVN) ở Mậu Lâm chính là sự giao hòa giữa hơi thở hiện đại và những giá trị truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với thể thao, ngoài các môn hiện đại, các môn thể thao dân tộc như: đánh mảng, bắn nỏ, đẩy gậy... vẫn được duy trì trong các lễ hội truyền thống, ngày hội văn hóa các dân tộc và các sự kiện lớn của địa phương. Đặc biệt, môn đánh mảng đã hình thành nhiều đội, nhóm tập luyện thường xuyên. Trong phong trào VHVN, những làn điệu dân ca, những điệu múa dân gian của đồng bào Mường cùng tiếng cồng chiêng ngân vang vẫn được gìn giữ, phát huy trong đời sống cộng đồng. Tại nhà văn hóa thôn, các nghệ nhân ưu tú tích cực truyền dạy nghệ thuật cồng chiêng, trống và dân ca cho thế hệ trẻ, góp phần trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, để các nét đẹp văn hóa của đồng bào Mường không bị mai một theo thời gian.

Ông Bùi Văn Hoan, Chủ nhiệm CLB văn hóa dân gian Mường thôn Phú Nhuận cho biết: “CLB thu hút được 65 thành viên tham gia, được trang bị đầy đủ trống, chiêng, trang phục truyền thống và thường xuyên tập luyện vào các ngày cuối tuần để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong thôn và các sự kiện quan trọng của địa phương. Các thành viên không chỉ tích cực sưu tầm, tập luyện mà còn biểu diễn đa dạng các loại hình nghệ thuật dân gian như đánh cồng chiêng, nhảy sạp, đánh trống, hát xường Mường... qua đó, góp phần làm sống lại những giá trị văn hóa đang dần bị mai một”.

Hiện nay, trên địa bàn xã đã hình thành hệ thống CLB văn hóa, văn nghệ và TDTT khá phong phú với 5 CLB văn nghệ truyền thống, 2 CLB văn hóa Mường, 15 CLB bóng chuyền hơi, 10 CLB dân vũ cùng nhiều đội, nhóm thể thao quần chúng khác. Những mô hình này tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào VHVN, TDTT trên địa bàn. Những mô hình gần gũi ấy là minh chứng sinh động cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào VHVN, TDTT của xã Mậu Lâm.

Sự quan tâm đầu tư cho thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất cùng việc duy trì hiệu quả các phong trào quần chúng đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân xã Mậu Lâm. Đến nay, khoảng 45% người dân duy trì tập luyện TDTT thường xuyên, trên 65% gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao và 88,7% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm Hoàng Văn Thủy cho biết: “Dù còn nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền xã đã nỗ lực hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Qua đó tạo điều kiện cho mỗi người dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, tăng cường sức khỏe. Trong thời gian tới, xã Mậu Lâm sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa để từng bước nâng cấp, mở rộng hệ thống nhà văn hóa, sân bãi TDTT và các thiết chế văn hóa theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cộng đồng".

Bài và ảnh: Anh Tuân