Boxing vươn lên từ chiến lược đầu tư dài hạn

Bộ môn boxing được thành lập năm 2009 với 5 vận động viên (VĐV). Một năm sau, lực lượng có thời điểm chỉ còn 1 VĐV. Từ năm 2011, bộ môn bắt đầu khởi sắc với 10 VĐV và từng bước ổn định lực lượng. Đến nay, boxing Thanh Hóa có 3 huấn luyện viên (HLV) và 22 VĐV, gồm 7 VĐV tuyến tỉnh, 6 VĐV tuyến trẻ và 9 VĐV năng khiếu.

Võ sĩ boxing Thanh Hóa rèn kỹ chiến thuật tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh.

Nhìn lại quá trình gây dựng bộ môn, HLV trưởng Vũ Thái Hoàng cho rằng kết quả hôm nay bắt đầu từ định hướng đầu tư của lãnh đạo ngành thể thao tỉnh, cùng sự nỗ lực của các thế hệ HLV, VĐV. Dấu mốc đáng nhớ đến vào năm 2011, khi boxing Thanh Hóa giành tấm HCV đầu tiên tại Giải vô địch boxing trẻ quốc gia. Từ đó, các võ sĩ xứ Thanh từng bước khẳng định mình tại các giải đấu trong nước và quốc tế, tạo thêm cơ sở để bộ môn tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, theo những người làm boxing, thành tích trên đấu trường chỉ là một phần của mục tiêu. Điều quan trọng hơn là phải duy trì được lực lượng và tạo ra lớp VĐV kế cận đủ sức tiếp nối. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào thành tích trước mắt, ban huấn luyện (BHL) xác định tuyển chọn, đào tạo trẻ là nhiệm vụ xuyên suốt.

Để tìm kiếm nhân tố mới, các HLV đội tuyển đã đi đến nhiều địa phương trong tỉnh, phối hợp với giáo viên thể dục tại các trường học nhằm phát hiện học sinh có tố chất. Các giải thể thao học đường hằng năm cũng là nguồn để BHL theo dõi, lựa chọn những gương mặt triển vọng. “Sau khi được tuyển chọn, các VĐV trẻ bước vào môi trường tập luyện chuyên nghiệp với giáo án được xây dựng khoa học. Từ các bài tập thể lực, kỹ thuật cơ bản, chiến thuật thi đấu cho đến rèn luyện tâm lý đều được phân chia theo từng giai đoạn phát triển. BHL không nóng vội đẩy nhanh thành tích mà kiên trì từng bước, giúp các võ sĩ trẻ phát triển toàn diện cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Với các VĐV có tài năng, đẳng cấp nổi trội, BHL có giáo án, phương pháp huấn luyện trọng điểm, đồng thời tạo mọi điều kiện để tham gia đội tuyển quốc gia khi được triệu tập, cũng như các đợt tập huấn”, HLV trưởng đội tuyển boxing Vũ Thái Hoàng cho biết.

Cùng với công tác tuyển chọn và đào tạo, điều kiện tập luyện của đội tuyển cũng từng bước được cải thiện. Hiệu quả của hướng đi này được thể hiện qua những gương mặt đang giữ vai trò nòng cốt của đội tuyển quốc gia. Nổi bật là VĐV Trần Thị Linh với bảng thành tích: HCV SEA Games 31; HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và lần thứ IX năm 2022; 3 năm liên tiếp giành HCV tại Giải vô địch quốc gia. Bên cạnh đó là Trần Thị Hoa, với 2 HCV Giải vô địch quốc gia, 1 HCĐ châu Á và 3 HCV Giải vô địch trẻ. VĐV Lê Thị Thúy Nhi, thành viên đội tuyển trẻ quốc gia, cũng đang cho thấy triển vọng khi giành 2 HCV Giải vô địch trẻ toàn quốc các năm 2024, 2025 và HCV Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc năm 2026. Ở tuyến trẻ, nhiều gương mặt như Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phạm Thị Dang, Nguyễn Thị Trúc Linh, Phạm Hoa Lư, Trịnh Nguyễn Kiều Chi... đã giành huy chương tại các giải trẻ toàn quốc. Đây là những VĐV được kỳ vọng tiếp tục bổ sung lực lượng cho đội tuyển trong những năm tới.

Những kết quả trên cho thấy boxing Thanh Hóa đang có một lực lượng tương đối đồng đều, từ tuyến năng khiếu, tuyến trẻ đến tuyến tỉnh. Thành tích thi đấu cũng duy trì ổn định. Năm 2024, boxing Thanh Hóa giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc; 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch boxing trẻ quốc gia và 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch boxing toàn quốc. Năm 2025, các võ sĩ xứ Thanh giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc và 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch boxing trẻ quốc gia. Năm 2026, đội tuyển tiếp tục giành 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ tại Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc; 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc.

Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Nguyễn Ngọc Hài nhận định: “Thành công thời gian qua cho thấy boxing đã đi đúng hướng khi chú trọng công tác đào tạo trẻ, xây dựng tuyến kế thừa bài bản và có tầm nhìn dài hạn. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, đồng thời tạo điều kiện tối đa để đội tuyển boxing được đi tập huấn, thi đấu cọ xát ở các môi trường chất lượng cao. Chúng tôi tin tưởng rằng, với nền móng đã xây dựng cùng tinh thần chiến đấu kiên cường, boxing Thanh Hóa sẽ tiếp tục bứt phá, đóng góp nhiều VĐV xuất sắc cho đội tuyển quốc gia và mang vinh quang về cho quê hương”.

Bài và ảnh: Anh Tuân