Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh

Ở nhiều khu phố, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao (TDTT) không còn là hoạt động mang tính phong trào đơn thuần mà đã trở thành nhu cầu thường xuyên. Mỗi buổi chiều, khi công việc trong ngày tạm gác lại, các sân nhà văn hóa, sân thể thao cộng đồng lại trở nên sôi động với những trận bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá hay các bài tập dưỡng sinh. Ở đó, người dân không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, vun đắp tình cảm cộng đồng.

Phong trào tập luyện thể dục, thể thao của người dân xã Cẩm Tân đã đi vào nền nếp.

Tại Câu lạc bộ Dưỡng sinh TDTT phố Nam Thành (phường Hạc Thành), hoạt động luyện tập đã trở thành nơi kết nối những người yêu thích thể thao, văn nghệ. Bà Nguyễn Thị Lý, thành viên câu lạc bộ, chia sẻ: “Từ khi về hưu, tôi cùng một số chị em trong khu phố tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh và luyện tập các tiết mục văn nghệ. Mỗi ngày được tập luyện, gặp gỡ, trò chuyện giúp chúng tôi có thêm niềm vui, sức khỏe và sự gắn bó. Không khí đoàn kết, sẻ chia trong câu lạc bộ đã thu hút ngày càng nhiều người tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư sôi nổi, lành mạnh”.

Không chỉ ở khu vực đô thị, phong trào TDTT quần chúng tại các địa phương khu vực nông thôn, miền núi cũng ngày càng khởi sắc. Nhiều xã đã đưa hoạt động thể thao vào danh mục các kế hoạch, chương trình tổ chức sự kiện nhân dịp lễ, tết, lễ hội truyền thống..., qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Tại xã Cẩm Tân, vào các buổi chiều và dịp cuối tuần, sân vận động xã luôn sôi động với các trận bóng chuyền hơi, bóng đá giao hữu giữa các thôn. Các đội thể thao được thành lập trên tinh thần tự nguyện, người dân cùng đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động. Bên cạnh các môn thể thao hiện đại, những trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ... vẫn được duy trì trong các dịp lễ hội, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương.

Ông Phạm Đắc Dung, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tân, cho biết: “Xác định phát triển TDTT quần chúng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe Nhân dân và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thời gian qua, địa phương đã quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống sân bãi, nhà văn hóa, tạo điều kiện để các câu lạc bộ duy trì hoạt động thường xuyên. Đồng thời, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các thôn, các tổ chức đoàn thể phát triển phong trào, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu luyện tập của người dân”.

Thực tiễn cho thấy, phong trào TDTT quần chúng đã và đang góp phần tích cực nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của Nhân dân, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết. Nhiều địa phương đã đưa tiêu chí phát triển TDTT vào nội dung xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu, tạo động lực để người dân tích cực tham gia rèn luyện thân thể. Đến nay, toàn tỉnh có 4.046 sân chơi, bãi tập phục vụ cộng đồng; 4.302 nhà văn hóa - khu thể thao thôn, bản, khu phố và hơn 3.400 câu lạc bộ TDTT cộng đồng hoạt động thường xuyên. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, rèn luyện thể chất của Nhân dân. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, công tác xã hội hóa lĩnh vực TDTT được đẩy mạnh với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ kinh phí, xây dựng sân chơi, mua sắm trang thiết bị và tổ chức các giải thể thao. Sự phát triển của các môn thể thao mới như pickleball, chạy bộ phong trào, đạp xe cộng đồng... cũng góp phần đa dạng hóa các loại hình luyện tập, thu hút ngày càng đông người dân tham gia.

Từ những sân chơi ở khu dân cư đến các câu lạc bộ, phong trào TDTT quần chúng đang từng bước lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội. Mỗi hoạt động luyện tập, mỗi trận giao lưu thể thao không chỉ mang lại sức khỏe, niềm vui mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Qua đó, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Hà