Hướng tới một kỳ đại hội thành công

Với truyền thống là một trong những đơn vị mạnh của thể thao quốc gia, thể thao Thanh Hóa đang tập trung cao độ mọi nguồn lực, quyết tâm hướng tới mục tiêu giành thành tích tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Các VĐV tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh nỗ lực tập luyện.

Sẵn sàng mọi phương án, nguồn lực

Nếu như tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 Thanh Hóa xếp thứ 4 toàn đoàn với thành tích 40 HCV, 29 HCB, 61 HCĐ thì tại Đại hội lần thứ X mọi chuyện chắc chắn sẽ khác. Sau sáp nhập, số đoàn tham dự giảm xuống, nhưng sức mạnh của nhiều địa phương lại tăng lên rõ rệt vì được cộng gộp lực lượng. Trong khi đó, Thanh Hóa là tỉnh không sáp nhập, nên khi bước vào đại hội sẽ phải cạnh tranh với nhiều đoàn có chiều sâu tốt hơn trước.

Điều lệ các môn thi năm nay cũng thay đổi khá nhiều. Một số môn thế mạnh của Thanh Hóa bị cắt giảm nội dung, thậm chí có những hạng cân, nội dung sở trường của VĐV không còn nằm trong chương trình thi đấu. Điều này đòi hỏi không chỉ Thanh Hóa mà tất cả các tỉnh, thành trong cả nước bắt buộc phải có sự điều chỉnh phù hợp, nỗ lực hơn trong cuộc đua tranh huy chương.

“Trước những khó khăn đó, thể thao thành tích cao Thanh Hóa xác định lấy điểm tựa thành tích trong thời gian qua để làm căn cứ tiếp tục đầu tư, tuyển chọn và bồi dưỡng VĐV trọng điểm, đưa đi tập huấn chuyên sâu, tăng cường thi đấu cọ xát trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh và tâm lý thi đấu. Công tác tuyển chọn VĐV các đội tuyển thể thao tham dự đại hội được tiến hành chặt chẽ, khoa học; đồng thời mạnh dạn lựa chọn những VĐV thực sự tài năng, có khả năng đoạt HCV, để có chế độ đầu tư đặc biệt. Trong đó tập trung vào một số môn được xác định có khả năng giành huy chương cao gồm: Pencak silat, cử tạ, bắn cung, bắn súng, vovinam, vật, điền kinh, muay...”, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đàm Văn Long cho biết.

Hiện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã xây dựng kế hoạch tập huấn theo nhóm đối tượng của từng môn. Với VĐV chủ lực, yêu cầu phải có giáo án riêng, có chỉ số chuyên môn cụ thể, bám sát từng giai đoạn để tạo điểm rơi phong độ đúng thời điểm thi đấu.

Bên cạnh xây dựng lực lượng, một trong những giải pháp quan trọng đang được ngành thể thao triển khai là đẩy mạnh các chương trình tập huấn, thi đấu cọ xát trong nước và quốc tế. Những đợt tập huấn chất lượng giúp VĐV nâng cao trình độ chuyên môn, làm quen với áp lực thi đấu và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với các môn thể thao thành tích cao, nơi sự khác biệt giữa thành công và thất bại đôi khi chỉ được quyết định bởi bản lĩnh thi đấu.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển cử tạ Nguyễn Hồng Phi chia sẻ: “Chúng tôi áp dụng các phương pháp khoa học nhằm phù hợp với từng nhóm VĐV, từng hạng cân và từng giai đoạn phát triển. Bên cạnh đó, các đợt tập huấn tại những trung tâm mạnh, đặc biệt là tại Trung Quốc giúp các đô vật được cọ xát thường xuyên, nâng cao khả năng thi đấu thực tế. Hiệu quả từ các chương trình này đang thể hiện rất rõ qua sự tiến bộ của cử tạ thời gian qua”.

Cùng quan điểm đó, HLV Trịnh Văn Sáng của Đội tuyển Bơi cho rằng: “Thể thao hiện đại đòi hỏi sự đổi mới liên tục. Chúng tôi luôn nghiên cứu để điều chỉnh giáo án phù hợp với từng VĐV. Ngoài việc nâng cao chuyên môn, đội ngũ huấn luyện còn đặc biệt chú trọng yếu tố tâm lý và khả năng thích nghi trong thi đấu”.

Hiện tại mọi chế độ sinh hoạt, giờ giấc ăn nghỉ, dinh dưỡng, thời lượng tập luyện, khối lượng các bài tập được tính toán khoa học và giám sát chặt chẽ với mục tiêu hạn chế tối đa nguy cơ đồng thời bảo đảm các VĐV có nền tảng thể lực, tinh thần và phong độ tốt nhất trước khi bước vào tranh tài tại đại hội.

Phát huy truyền thống, khơi dậy ý chí vươn lên

Điểm tựa vững chắc của thể thao Thanh Hóa trên hành trình hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ đến từ sự đầu tư về cơ sở vật chất hay chất lượng lực lượng VĐV, mà còn được hun đúc từ truyền thống thành tích vẻ vang đã được xây dựng qua nhiều thế hệ.

Nhiều năm liền, Thanh Hóa luôn giữ vững vị thế trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thể thao thành tích cao. Nhiều VĐV xuất sắc của tỉnh đã vươn tầm quốc gia, khu vực và quốc tế, giành những thành tích ấn tượng, góp phần khẳng định vị thế thể thao xứ Thanh và mang vinh quang về cho quê hương.

Giai đoạn 2021-2025, các VĐV Thanh Hóa tham gia 598 giải thể thao quốc gia, quốc tế, mang về 3.861 huy chương các loại, trong đó có 1.164 HCV. Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Thanh Hóa giành được 3 HCV, 2 HCB; 7 HCĐ. Đặc biệt, số lượng huy chương năm sau luôn cao hơn năm trước. 6 tháng đầu năm 2026, VĐV các đội tuyển đã tham gia thi đấu 51 giải, đạt 350 huy chương các loại (104 HCV, 104 HCB, 142 HCĐ).

“Thành tích trên chính là nền móng quan trọng, tạo động lực lớn cho toàn ngành hướng tới mục tiêu chinh phục Đại hội Thể thao toàn quốc vào cuối năm, phấn đấu nằm trong tốp 10 toàn quốc. Đó không chỉ là mục tiêu thành tích đơn thuần mà còn là sự khẳng định vị thế của một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nước. Và hơn hết, đó là sự tiếp nối của tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục đỉnh cao đã trở thành niềm tự hào của thể thao xứ Thanh suốt nhiều năm qua”, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đàm Văn Long nhấn mạnh.

Hành trình chinh phục những tấm huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X phía trước chắc chắn còn không ít khó khăn, thử thách. Song với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, sự chủ động trong công tác chuẩn bị của ngành thể thao, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ HLV cùng ý chí quyết tâm cao của các VĐV, thể thao Thanh Hóa hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kỳ đại hội thành công, tiếp tục khẳng định vị thế trong tốp đầu cả nước.

Bài và ảnh: Anh Tuân