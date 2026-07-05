Bệ phóng mới cho thể thao thành tích cao

Việc UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang tạo ra bước chuyển quan trọng cho thể thao thành tích cao Thanh Hóa. Với định hướng phát triển bài bản, khoa học, gắn tuyển chọn - đào tạo - huấn luyện với ứng dụng khoa học thể thao và chính sách đãi ngộ, kế hoạch được xem là “đòn bẩy thể chế” giúp thể thao xứ Thanh nâng cao thành tích và phát triển bền vững.

Các võ sĩ judo nỗ lực rèn luyện kỹ, chiến thuật tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Khoa học và chuyên nghiệp hóa công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện

Điểm nổi bật của Kế hoạch 15/KH-UBND là việc tập trung tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thi đấu cho lực lượng VĐV các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh; tổ chức, tham gia thi đấu các giải quốc gia, quốc tế và thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, tạo động lực quan trọng để phát triển mạnh mẽ phong trào TDTT quần chúng và phục vụ mục tiêu cao hơn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030.

Công tác tuyển chọn VĐV các đội tuyển thể thao tham dự đại hội được tiến hành chặt chẽ, khoa học và căn cứ vào thành tích thi đấu của các VĐV tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế từ năm 2021-2023. Chủ động, mạnh dạn lựa chọn những VĐV thực sự tài năng, có khả năng đạt HCV, để có chế độ đầu tư đặc biệt trong giai đoạn 2024-2026.

Theo định hướng, các giáo án của đội tuyển được ứng dụng khoa học chuyên ngành nhằm theo dõi các chỉ số về chuyên môn, thể lực, tâm lý và dinh dưỡng của VĐV. Nhằm nâng cao trình độ, các đội tuyển được xây dựng kế hoạch tập huấn dài hạn, kết hợp giữa tập luyện trong tỉnh, tập huấn tại các trung tâm mạnh trong nước, nước ngoài và tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế. Đây cũng là cơ sở để ban huấn luyện đánh giá chính xác năng lực từng VĐV, từ đó điều chỉnh giáo án và lựa chọn lực lượng phù hợp nhất trong huấn luyện. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, tỉnh phấn đấu có 650 chuyên gia, huấn luyện viên (HLV), VĐV của 35 môn thể thao được tham gia tập huấn, thi đấu.

Chính sách là động lực giữ chân tài năng, cơ sở vật chất tạo điều kiện phát triển

Trên cơ sở Kế hoạch số 15/KH-UBND, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, đãi ngộ đối với HLV, VĐV theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP và phù hợp thực tiễn địa phương. Từ đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND, tạo bước đột phá về chế độ đãi ngộ, giúp đội ngũ HLV, VĐV yên tâm cống hiến và thúc đẩy thể thao thành tích cao Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn.

Cùng với cơ chế chính sách, tỉnh tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao, bổ sung trang thiết bị tập luyện chuyên sâu cho các đội tuyển. Hệ thống sàn tập, đường piste, khu nội trú VĐV và bếp ăn được cải tạo đồng bộ, hiện đại hơn, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác huấn luyện, sinh hoạt và thi đấu của VĐV.

HLV trưởng đội tuyển Vovinam Lê Văn Tiến chia sẻ: “Từ trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng đến kế hoạch thi đấu đều được chuẩn bị tốt hơn trước. Đặc biệt, việc được tham gia nhiều giải đấu giúp VĐV tiến bộ rất nhanh. Điều đó tạo thuận lợi rất lớn cho công tác huấn luyện và giúp chúng tôi tự tin hướng tới mục tiêu giành thành tích cao tại các giải đấu".

Hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh duy trì 32 đội tuyển với tổng số 800 VĐV ở các tuyến, đúng theo chỉ tiêu được phê duyệt. Hàng năm, các đội tuyển của trung tâm tham gia từ 150 đến 160 giải đấu trong nước và quốc tế, giành khoảng trên dưới 1.000 huy chương các loại. Đặc biệt là số lượng huy chương năm sau luôn cao hơn năm trước Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Thanh Hóa đạt 3 HCV, 2 HCB; 7 HCĐ. 6 tháng đầu năm 2026, VĐV các đội tuyển đã tham gia thi đấu 51 giải đạt 350 huy chương các loại (104 HCV, 104 HCB, 142 HCĐ). Đây là kết quả ấn tượng, phản ánh chất lượng đào tạo của thể thao thành tích cao xứ Thanh.

“Những bảng vàng thành tích liên tiếp được thiết lập tại các giải vô địch quốc gia, quốc tế, SEA Games có thể khẳng định: Thành công của thể thao Thanh Hóa không chỉ đến từ nỗ lực tự thân của cá nhân mà xuất phát từ những quyết sách đúng đắn, mang tính vĩ mô. Không đơn thuần là một văn bản chỉ đạo, Kế hoạch số 15/KH-UBND còn tạo nên sự thống nhất trong tư duy, cách làm và phương thức đầu tư cho thể thao thành tích cao. Nhưng ý nghĩa lớn hơn của kế hoạch không chỉ dừng lại ở mục tiêu chinh phục huy chương tại một kỳ đại hội. Những giải pháp về tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, đầu tư cơ sở vật chất và hoàn thiện chính sách đang tạo nên nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của thể thao thành tích cao xứ Thanh”, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đàm Văn Long nhận định.

Từ những quyết sách mang tính chiến lược đến sự đầu tư đồng bộ về cơ chế, con người và cơ sở vật chất, thể thao thành tích cao Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên đấu trường quốc gia và quốc tế. Đây không chỉ là kết quả của một giai đoạn phát triển, mà còn là nền tảng quan trọng để thể thao xứ Thanh tiếp tục bứt phá, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Anh Tuân