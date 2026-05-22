Sớm hoàn thiện hệ thống giao thông đường ven đại lộ Hùng Vương

Từ nhiều lý do khác nhau, đến nay Dự án cầu đường gom phía Bắc đại lộ Hùng Vương, nối khu đô thị Bắc cầu Hạc với khu đô thị Đông Hải vẫn chưa được triển khai xây dựng. Trong khi đó, người dân ở khu vực dự án vẫn chủ yếu thông thương với trung tâm đô thị tỉnh lỵ qua cầu Sâng thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Cầu đường gom ven cầu Bến Ngự trên đại lộ Hùng Vương vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Ảnh: Đồng Thành

Dự án cầu đường gom phía Bắc đại lộ Hùng Vương, nối khu đô thị Bắc cầu Hạc với khu đô thị Đông Hải được UBND TP Thanh Hóa (cũ) phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi từ tháng 10/2024, có tổng mức đầu tư trên 37,9 tỷ đồng. Theo đó, cây cầu sẽ được xây dựng có bề rộng 21,1m, gồm 3 nhịp và 2 nút giao 2 đầu cầu, nối phường Nam Ngạn và phường Đông Hương, TP Thanh Hóa cũ. Tổng chiều dài cầu và nút giao 2 đầu cầu khoảng 150m.

Đây là dự án được nhiều mong đợi từ phía người dân khi đại lộ Hùng Vương vốn là Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ nên không có điểm kết nối với khu dân cư. Dự án này được kỳ vọng có vai trò kết nối giao thông từ khu vực phường Nam Ngạn cũ (nay là phường Hàm Rồng) sang khu đô thị Bình Minh để vào khu vực trung tâm của tỉnh qua Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà. Điều này đồng nghĩa, cây cầu này sẽ giúp giảm lưu lượng giao thông qua cầu Sâng trên đường Trần Hưng Đạo - Trường Thi vốn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Theo quyết định được duyệt, công trình sẽ được thực hiện trong 3 năm, từ 2024 đến 2026. Tuy nhiên, cho đến trước thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (tháng 7/2025), công trình vẫn chưa được triển khai thi công. Trong khi đó, giao thông trên đường Trần Hưng Đạo - Trường Thi vốn là con đường chủ yếu cho người dân ở phường Nam Ngạn cũ vào trung tâm đô thị của tỉnh vẫn thường xuyên trong tình trạng quá tải, ùn tắc.

Ông Trần Văn Công (SN 1960) ở tổ dân phố Nam Sơn 2, phường Hàm Rồng, cho biết: “Vào đầu giờ sáng hoặc chiều tối lưu lượng giao thông trên đường Trần Hưng Đạo, Trường Thi rất lớn, thường xuyên bị ùn tắc kéo dài. Tôi rất vất vả mỗi lúc đưa đón các cháu đi học, hoặc có việc phải vào khu vực trung tâm của tỉnh. Ngoài con đường này, chúng tôi chỉ có thể đi vòng sang đường Lò Chum qua cầu Bốn Voi khoảng cách xa hơn nhiều, lại cũng nhiều phương tiện, ùn tắc”.

Thêm vào đó, hiện tại khu vực này đang có nhiều dự án phát triển dân cư có quy mô lớn được triển khai, đòi hỏi sự đồng bộ các công trình phúc lợi, nhất là hạ tầng giao thông. Mà hai trong số này là khu đô thị Heragon City và Dự án nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside. Sau khi những dự án này hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ có thêm hàng nghìn người dân về đây sinh sống vào những năm tới.

Theo ông Nguyễn Lê Hùng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hàm Rồng, sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tháng 10/2025 phường nhận tiếp nhận bàn giao Dự án cầu đường gom phía Bắc đại lộ Hùng Vương, nối khu đô thị Bắc cầu Hạc với khu đô thị Đông Hải từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn. Sau đó, dự án được giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công làm chủ đầu tư. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, với tinh thần không để gián đoạn, ngưng trệ công việc, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các bước trình tự, thủ tục tiếp theo, chuẩn bị triển khai đấu thầu, để triển khai thi công dự án vào cuối năm 2026.

Liên quan đến dự án này, một tín hiệu vui là Dự án đường gom 2 bên đại lộ Hùng Vương đoạn từ đường Thành Thái đến đường Trần Hưng Đạo (phường Hàm Rồng) đang được gấp rút triển khai thi công. Đây cũng là dự án được nhận bàn giao từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn cũ, do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hàm Rồng làm chủ đầu tư. Công trình được đầu tư đồng bộ, gồm mặt đường, nền đường, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, với giá trị dự toán trên 76 tỷ đồng.

Theo thiết kế được duyệt, tuyến đường được xây dựng có chiều rộng nền đường là 25m, tổng chiều dài toàn tuyến là 2.027m. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ nối tuyến với đoạn đường gom đã hoàn thành từ các dự án trước để kết nối với khu đô thị Bình Minh thông qua cầu chuẩn bị khởi công.

Dù hiện tại nhà thầu mới chỉ hoàn thành việc bóc phong hóa tuyến đường phía Đông, nhưng đây đã là sự nỗ lực lớn của chủ đầu tư kể từ khi tiếp nhận bàn giao dự án. Và theo Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hàm Rồng, đơn vị sẽ yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực, khẩn trương “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.

Còn hiện tại, người dân ở khu vực dự án vẫn mong chờ sớm triển khai thi công cầu đường gom, để có thêm một lối đi vào trung tâm của tỉnh, giảm tải lưu lượng giao thông trên đường Trần Hưng Đạo - Trường Thi.

Đồng Thành