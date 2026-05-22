Trường học ở miền núi tăng tốc ôn luyện cho học sinh thi vào lớp 10

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong 2 ngày mùng 5 và 6/6. Ở thời điểm “nước rút” này các trường THCS trên địa bàn các xã miền núi đang tăng tốc ôn luyện, củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài để giúp học sinh vững vàng bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Tiết ôn tập của học sinh lớp 9, Trường THCS Luận Thành (xã Luận Thành), chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Vào buổi chiều thứ 5, tiết ôn luyện môn Tiếng Anh của học sinh lớp 9C, Trường THCS Luận Thành (xã Luận Thành) diễn ra nghiêm túc, với sự tập trung cao độ của học sinh. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Dương Thị Vân, các em học sinh được rèn kỹ năng làm bài phần đọc hiểu, luyện cách xử lý các dạng câu hỏi thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Cô giáo Dương Thị Vân cho biết: "Do đặc thù là xã miền núi nên việc dạy và học tiếng Anh gặp nhiều khó khăn bởi học sinh thiếu môi trường giao tiếp, vốn từ hạn chế, điều kiện tiếp cận tài liệu và thiết bị học tập chưa đầy đủ. Do đó, giáo viên giảng dạy cũng phải linh hoạt đổi mới phương pháp để giúp các em nắm bắt được kiến thức, kỹ năng để vững vàng bước vào kỳ thi sắp tới".

Theo cô, ở giai đoạn “nước rút” này, ngoài việc củng cố kiến thức trên lớp, giáo viên còn tăng cường ôn thi cho các em vào một số buổi chiều. Trong đó, tập trung ôn tập theo cấu trúc đề thi, giúp các em nắm chắc các kiến thức ngữ pháp trọng tâm, đồng thời rèn kỹ năng làm bài thông qua các đề luyện tổng hợp. Mục tiêu lớn nhất là giúp các em tự tin, không bị bỡ ngỡ khi bước vào phòng thi.

Thầy giáo Phạm Văn Thực, Hiệu trưởng Trường THCS Luận Thành, cho biết: "Nhà trường có tổng số 145 học sinh lớp 9, trong đó có 130 em thi vào lớp 10 Trường THPT Thường Xuân 2, số còn lại thi vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh và Trường THPT Thọ Xuân 5. Để giúp các em vững tin bước vào kỳ thi quan trọng này, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, linh hoạt trong dạy học, ôn tập để củng cố kiến thức cho học sinh. Ngoài các tiết học chính khóa, đội ngũ giáo viên còn hỗ trợ học sinh ôn tập miễn phí các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh vào các buổi chiều thứ 2, 3, 5. Nhà trường tổ chức các kỳ thi khảo sát, đánh giá năng lực học sinh để có phương pháp giảng dạy phù hợp từng đối tượng học sinh".

Thời điểm này, tại các trường THCS ở xã Cẩm Tú, không khí ôn thi vào lớp 10 cũng diễn ra sôi nổi. Em Cao Nhất Anh, học sinh lớp 9A Trường THCS Cẩm Tú, chia sẻ: "Phương châm của em là học tập có trọng tâm và củng cố lấp đầy lỗ hổng kiến thức ở những môn còn yếu. Song song với đó, em vẫn duy trì lịch ôn tập đều đặn để hệ thống hóa và khắc sâu những kiến thức ở các môn thế mạnh. Đồng thời, em cũng giữ tinh thần thoải mái để tự tin bước vào kỳ thi quan trọng này".

Thầy giáo Nguyễn Hữu Tuân, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Tú, cho biết: "Để việc ôn tập cho học sinh đạt hiệu quả, trường bố trí những giáo viên có kinh nghiệm để giảng dạy cho các em. Trong quá trình ôn tập, giáo viên củng cố lại các kiến thức trọng tâm, rèn kỹ năng tư duy, phương pháp giải đề và khả năng vận dụng kiến thức vào các dạng bài nâng cao. Nhà trường cũng tổ chức các đợt thi khảo sát để đánh giá năng lực nhằm phân loại học sinh theo từng nhóm trình độ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp. Giáo viên lập các nhóm zalo và phối hợp với phụ huynh học sinh để định hướng cho các em ôn tập tại nhà. Cùng với củng cố kiến thức, nhà trường cũng chú trọng tư vấn tâm lý, hướng dẫn học sinh kỹ năng học tập, nghỉ ngơi hợp lý để sẵn sàng bước vào kỳ thi lớp 10 THPT".

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, cho biết: "Trên địa bàn xã có 351 học sinh lớp 9, số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT là 301 em. Để kỳ thi đạt kết quả cao, chính quyền xã đã chỉ đạo các nhà trường tăng cường ôn tập, tiến hành tổ chức các kỳ thi khảo sát thường xuyên để đánh giá, phân loại học sinh; xây dựng nội dung ôn tập phù hợp theo từng nhóm đối tượng; quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường học tập để học sinh lớp 9 có tâm thế tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi".

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt