Phường Hạc Thành chuyển biến rõ nét sau thực hiện cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị

Sáng 21/5, UBND phường Hạc Thành tổ chức hội nghị sơ kết 5 tháng thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11/11/2025 về cao điểm ra quân thiết lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), vệ sinh môi trường, xây dựng phường Hạc Thành “sáng, xanh, sạch, đẹp”; đồng thời tiếp tục phát động đợt cao điểm ra quân lập lại TTĐT, TTCC trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 5 tháng triển khai thực hiện, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng và Nhân dân, công tác đảm bảo TTĐT, TTCC trên địa bàn phường đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo đô thị.

Đại diện Công an phường báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, các lực lượng chức năng của phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định về TTĐT, TTCC và vệ sinh môi trường. Qua đó, Nhân dân trên địa bàn đã chủ động tháo dỡ, dọn dẹp hơn 5.000 bục bệ, mái che, mái vẩy và nhiều vật dụng lấn chiếm vỉa hè, không gian công cộng. Cùng với đó, hơn 1.500 biển quảng cáo, biển hiệu lắp đặt sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị đã được tháo dỡ.

UBND phường cũng đã tổ chức tuyên truyền cá biệt, ký cam kết đối với hơn 2.000 hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng vỉa hè để buôn bán, kinh doanh; đồng thời thu giữ 1.200 tang vật, công cụ vi phạm TTĐT, TTCC và vệ sinh môi trường.

Lực lượng an ninh trật tự cơ sở tham dự hội nghị.

Một trong những kết quả nổi bật của đợt cao điểm là việc giải quyết, duy trì không để tái lấn chiếm tại 11 điểm họp chợ trái phép trên địa bàn. Nhiều “chợ cóc”, “chợ tạm” tồn tại kéo dài đã được xử lý dứt điểm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, buôn bán hàng hóa cơ bản được chấm dứt.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và đơn vị liên quan cũng tích cực phối hợp thực hiện chỉnh trang đô thị. Các doanh nghiệp viễn thông như Vinaphone, Mobifone, Viettel đã chủ động tháo dỡ 630 biển quảng cáo không đảm bảo mỹ quan trên các tuyến phố chính. Công ty quảng cáo Hatuba tháo dỡ toàn bộ bảng quảng cáo giữa dải phân cách trên các tuyến đại lộ Lê Lợi, Bà Triệu, Trần Phú, Quang Trung...

Ngành điện lực tiến hành chỉnh trang, thay mới hàng trăm bóng điện chiếu sáng trên các tuyến phố chính. Công ty Môi trường và Đô thị đã trồng mới, thay thế 1.551 cây xanh tại nhiều tuyến đường trọng điểm như đại lộ Lê Lợi, Bà Triệu, Quang Trung, đại lộ Hùng Vương..., góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho đô thị. Cùng với đó, Công an phường đã chủ động xây dựng và triển khai phương án huy động lực lượng giải tỏa “điểm đen” về tệ nạn xã hội tại khu vực Hồ Thành; ra quân để giải quyết tình trạng người ăn xin, bán hàng dong, vô gia cư trên địa phường...

Bên cạnh đó, trong 5 tháng qua, các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 841 trường hợp vi phạm liên quan đến sử dụng trái phép vỉa hè, vi phạm trật tự an toàn giao thông, TTCC và vệ sinh môi trường.

Đến nay, trên 22 tuyến phố chính của phường Hạc Thành đã có chuyển biến rõ rệt về mỹ quan đô thị. Tình trạng lấn chiếm toàn bộ vỉa hè để kinh doanh, buôn bán cơ bản được chấm dứt; không còn tình trạng đặt biển hiệu, biển quảng cáo hai chân, ô dù trên vỉa hè. Các bục bệ, mái che, mái vẩy lấn chiếm không gian công cộng được tháo dỡ; nhiều băng rôn, khẩu hiệu, quảng cáo không bảo đảm mỹ quan cũng được xử lý đồng bộ.

Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Lê Bá Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Lê Bá Hải, nhấn mạnh: việc lập lại TTĐT, TTCC không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà cần được duy trì thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và xây dựng hình ảnh đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành đã trao Giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm thiết lập TTĐT, TTCC trên địa bàn.

Các lực lượng ra quân tháo dỡ các công trình vi phạm khu vực Hồ Thành.

Ngay sau hội nghị, UBND phường Hạc Thành đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng và đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm về hạ tầng đô thị, hành lang an toàn giao thông, TTĐT và TTCC tại các tuyến phố, khu vực trọng điểm trên địa bàn phường.

