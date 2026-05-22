Gắn tuyển sinh với tuyển dụng

Gắn tuyển sinh, đào tạo với tuyển dụng là xu thế tất yếu nhằm giải quyết triệt để tình trạng “lệch pha” giữa lý thuyết và thực tiễn thị trường lao động. Để đạt hiệu quả, các cơ sở giáo dục đang nỗ lực thiết lập chuỗi giải pháp đồng bộ: Phối hợp với doanh nghiệp trong tất cả các khâu đào tạo, tăng cường vai trò “đặt hàng” của doanh nghiệp, thực hiện các “học kỳ doanh nghiệp”, tạo cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp...

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tìm kiếm cơ hội việc làm tại gian hàng của các doanh nghiệp trong sự kiện Ngày hội việc làm năm 2026.

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, các đơn vị sử dụng lao động tổ chức các chương trình ngày hội việc làm, ngày hội hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm... cho sinh viên. Đây là cầu nối quan trọng giữa nhà trường, nhà tuyển dụng và sinh viên.

Với triết lý đào tạo không chỉ để tốt nghiệp, mà để sinh viên làm được việc và phát triển được trong môi trường thực tế, Trường Đại học Hồng Đức luôn coi sự đồng hành của doanh nghiệp là yếu tố then chốt.

PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, chia sẻ: "Nhà trường xác định mục tiêu cốt lõi là đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thực tiễn, có khả năng thích ứng và phát triển bền vững trong môi trường làm việc thực tế. Vì vậy, chúng tôi luôn coi doanh nghiệp là đối tác chiến lược trong suốt quá trình đào tạo chứ không đơn thuần là đơn vị tuyển dụng. Nhà trường cam kết sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo sát với nhu cầu thị trường, chú trọng nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho sinh viên, đồng thời mở rộng hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực".

Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa cũng là một trong những đơn vị tích cực tổ chức các phiên giao dịch việc làm, giúp sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm, đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế, doanh nghiệp tìm kiếm và tuyển dụng nguồn nhân lực phù hợp. Đây cũng là dịp để tăng cường kết nối giữa nhà trường và các đơn vị sử dụng lao động, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y tế trong giai đoạn mới.

Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, chia sẻ: “Trong giai đoạn hiện nay, ngành y tế đang đứng trước nhiều yêu cầu phát triển mới khi Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân thông qua nhiều chủ trương, nghị quyết mang tính chiến lược, dài hạn. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực y tế cơ sở và xây dựng nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả. Bên cạnh đó, các chủ trương lớn về đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa nhà trường - bệnh viện - doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu đối với nguồn nhân lực y tế không chỉ vững chuyên môn mà còn phải nhanh chóng thích ứng với công nghệ mới, có kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và tinh thần đổi mới, sáng tạo. Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm do nhà trường tổ chức sẽ là cơ hội ý nghĩa để các cơ sở y tế và sinh viên gặp gỡ, trao đổi, giúp các em có thêm thông tin, định hướng và lựa chọn phù hợp cho tương lai nghề nghiệp”.

Về phía doanh nghiệp, bà Vũ Thị Ngọc Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức, cho biết: “Chúng tôi đang từng bước ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh và quản trị nhằm nâng cao hiệu quả ra quyết định; đầu tư máy móc, công nghệ sản xuất hiện đại để tối ưu năng suất, chất lượng sản phẩm, và quan trọng hơn là xây dựng một môi trường làm việc nơi con người và công nghệ cùng phát triển. Chính vì vậy, chúng tôi tin rằng sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ là kết nối cơ hội việc làm, mà là kết nối về tư duy, về định hướng và về tương lai”.

Trong bối cảnh khoa học - kỹ thuật, công nghệ và chuyển đổi số đang làm thay đổi thị trường lao động truyền thống, doanh nghiệp không chỉ cần người có bằng cấp mà còn cần những người có chuyên môn, kỹ năng thích ứng tốt, có trách nhiệm và dám đổi mới. Bằng cấp giúp sinh viên bước qua cánh cửa đầu tiên, nhưng thái độ, kỹ năng, tư duy sáng tạo và tinh thần kỷ luật mới giúp các em đi đường dài.

Em Hoàng Nguyên Vũ, sinh viên K25 Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức, cho biết: “Tham gia ngày hội việc làm do nhà trường tổ chức, em có cơ hội tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp mà em mong muốn được thực tập để tìm hiểu các điều kiện thực tập, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng tuyển và tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp, kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp”.

Nỗ lực gắn tuyển sinh với tuyển dụng để giải quyết triệt để bài toán việc làm. Muốn làm được điều này, giải pháp trọng tâm là “đào tạo kép” gắn học lý thuyết với thực hành tại doanh nghiệp; điều chỉnh giáo trình theo đơn đặt hàng và thành lập mạng lưới kết nối cung - cầu lao động trực tiếp.

Bài và ảnh: Linh Hương