Mùa cam

Những ngày đầu tháng 12, vùng cam xứ Thanh khoác lên mình sắc vàng ấm áp của mùa cam chín. Trên những triền đồi thoai thoải, từng hàng cam trĩu quả nối dài trong nắng sớm, tạo nên bức tranh mùa vụ đặc trưng của vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

Video: Mùa cam ở Vân Du.

Vân Du là xã mới được sáp nhập từ thị trấn Vân Du, Thành Công và Thành Tân (huyện Thạch Thành cũ) - vốn là vùng đất có truyền thống trồng cây ăn quả, đặc biệt là cam. Hình ảnh: Khu nông nghiệp công nghệ cao Vân Du.

Toàn xã Vân Du hiện có hơn 250 ha cây có múi, trong đó hơn 100 ha thuộc vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trong đó các nông trại lớn như Nông trại Chung Thủy, Huy Quế, Hùng Hải...

Từ độ tháng 10 đến tháng 12 dương lịch là mùa thu hoạch cam vinh lòng vàng. So với nhiều năm trước, mùa cam năm nay ghi nhận chất lượng tốt hơn, đặc biệt ở các vùng áp dụng quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn.

Cam Vân Du có vị ngọt dịu nhẹ. Trung bình mỗi cây cam vinh lòng vàng cho năng suất đạt 150kg/cây.

Ở các trang trại lớn, việc thu hoạch được tổ chức bài bản như chia tổ nhóm, thu hái theo luống, phân loại tại chỗ, đóng gói theo tiêu chuẩn ngay trong ngày. Hình ảnh: Thu hoạch cam tại Nông trại Chung Thủy, thuộc khu nông nghiệp công nghệ cao Vân Du. Bước vào vụ thu hoạch, mỗi ngày nông trại thu hoạch 30-40 tấn cam .

Vào thời điểm cao điểm, mỗi trang trại có thể thuê từ 60–80 lao động thời vụ, tạo việc làm ổn định cho người dân quanh vùng với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/tháng.

Hiện giá cam vinh lòng vàng tại các nông trại thuộc khu nông nghiệp công nghệ cao Vân Du có giá từ 20-25.000 đồng/kg.

Thương lái đến tận nông trại thu mua, phân loại cam và vận chuyển giao thương trong và ngoài tỉnh.

So với cam vinh lòng vàng, cam đường canh cho thu hoạch muộn hơn, vào cuối tháng 12 cho đến Tết âm lịch.

Trên những triền đồi rợp nắng, từng quả cam ngọt được nâng niu không chỉ là thành quả của một mùa chăm sóc, mà còn là trái ngọt của hướng đi mới – hướng đi của nông nghiệp công nghệ cao, bền vững và đầy triển vọng.

Thảo Nguyên - Hoàng Đông